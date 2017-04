Bakan Soylu: Terörle Mücadele Eden Kaya Gibi Bir Hükümet Var (2)

BAKAN SOYLU MEMLEKETİ OF'TA KONUŞTU



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beşikdüzü'ndeki mitinginin ardından geldiği memleketi Of İlçesi'nde belediye meydanında vatandaşlara seslendi. Ülkenin savaşlarla diz çöktürülemediği için yeni yöntemler ortaya konulduğunu anlatan, Türkiye'nin esir alınmak istendiğini ifade eden Bakan Soylu, ülkeyi yarınlara götürmek isteyenlere iftira atıldığını, hakaret edildiğini ve hedef tahtasına oturtulduğunu söyledi.



Ülkenin mevcut yönetim sisteminden kurtulması gerektiğini ifade eden Soylu, "Bu sistem ülkeyi zayıflatmak üzere kuruldu. Ülkenin yüzde 7500 faizlere mahkum edilmesi üzerine kuruldu. Yeni sistem bizi bunlardan kurtaracak. Türkiye üzerinde oyun oynayanlara müsaade etmeyecek. Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasını engelleyenlere müsaade etmeyecek. Yeni sistem demokrasiyi hakim kılacak. Milleti merkeze oturtacak ve artık millet karar verecek. Millete gitmeyerek sadece milletin değerleri üzerinden çatışma üreterek, Türkiye'yi bölerek iktidar olunmayacak. Kimseyi ayırt etmeden herkese gitmek zorunda kalacaksınız. Bu sistem çatışma, kavga üretmeyecek, uzlaşı üretecek. Laf değil iş üretenlerin sistemi olacak. Bu memlekete hizmet edenlerin sistemi olacak. Yeni sistemde bu ülkeye yıllardır yapılanlar olmayacak. Yeni sistemde topyekun bir kalkınma olacak. Pazartesi gündemde yeni hükümet tartışmaları olmayacak. Onun için herkes elini taşın altına koymalı" dedi.



"PKK İLE MÜCADELE ETMEYELİM DİYE KAMERA VERMEDİLER"



Ülkede güçlü ve kararlı millet, hükümet, Başbakan ve Cumhurbaşkanı olduğunu ifade eden ve bu sayede Türkiye'de terörle mücadelenin kuvvetli yürütüldüğünü belirten Soylu, şöyle konuştu:



"Eğer zayıf olursan Avrupa zaten tepende duruyor. PKK ve diğer terör örgütlerini hormonlayan, onlara ev sahipliği yapan Avrupa'dır. Senin hükümetin güçsüz olursa, sadece meclisteki koltuk sayısına bağlı olursa, Türkiye'ye adım attırmazlar, adım. Terörle mücadele yaptırmazlar. Bazen ABD, Avrupa ve Kanada'dan nitelikli mühimmat istiyoruz, ama vermiyorlar. Terörle mücadele ettiğimiz için vermiyorlar. İnsansız hava araçlarına takmak için kamera istedik. Ne ABD, ne de başka ülkeler verdi. Niçin? PKK ile mücadele etmeyelim diye. Fakat bizim evlatlarımız o mağaraların içine kadar giren kameralar imal etti. Sonra ABD ve Kanada dedi ki; 'biz size bu kamerayı verebiliriz.' Nasıl bir durumla karşı karşıya kaldığımız ifade etmek için söylüyorum."



'BU COĞRAFYAYA ZAYIFLIK YAKIŞMAZ'



Avrupa ile geri kabul anlaşması yaptıklarını anlatan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu konuda da şunları söyledi:



"Sözlerimizi yerine getirdik. 'Sözlerinizi yerine getirirseniz Avrupa'da her Türk vatandaşına vize serbestisi vereceğiz' dediler. Verdikleri vize serbestisini sözünü tutmadılar. Bize en son, 'Terörle mücadele yasasını değiştirin, vize serbestisini öyle veririz' dediler. Terörle mücadele yasasını değiştirin demek 'Güneydoğu ile Doğu Anadolu'yu PKK'ya bırakın, teröristle mücadele etmeyin' demektir. Böylece 'Avrupa'ya gelmenize izin veririz' dediler. Bu coğrafyaya zayıflık yakışmaz. Bu coğrafya zayıflığı, güçsüzlüğü kaldıramaz. Bu coğrafya çelimsizliği kaldıramaz. Bu coğrafya diz çökmeyi kaldıramaz. Biz eski Türkiye değiliz. Öyle parmak gösterip otur denilen zamanki Türkiye değiliz. Güçlü ve kudretli bir Türkiye'yiz. Ayakları üzerinde duran bir Türkiye'yiz."



"KILIÇDAROĞLU'NA OYUNCAK BİR TANK VERELİM, ÖNÜNDE DURSUN"



CHP lideri Kılıçdaroğlu 'na yönelik eleştirilerde bulunan ve 'darbe olursa tankların önüne çıkarım' dediğini hatırlatan bakan Soylu, "Onu söyleyen Kılıçdaroğlu televizyonlarda gördük, havalimanından kaçtı mı? Kontrollü kaçak oldu. Havalimanından kaçtı. Bu arada birileri ile telefonla görüştü. Ne görüştüğünü de kendisi söyleyemiyor. Neler görüşüldüğünü de ortaya koyamıyor. Kılıçdaroğlu tankın üzerine çıkacaktı değil mi? Ona oyuncak bir tank gönderelim de hiç olmazsa oyuncak tankın önünde dursun. Tankın önüne çıkmak cesaret, yürek, millet sevgisi ister. Ay yıldızlı bayrağa sadakat ister, Allah'a teslimiyet ister. Öyle tankın önüne çıkmak kolay değil. Sözle sultan olunsaydı o bugüne kadar sultan olmuştu ki. Tayyip Erdoğan kim, Kılıçdaroğlu kim? Kılıçdaroğlu Tayyip Erdoğan ile aşık atıyor. Kılıçdaroğlu, sen o gece nereye saklanacağını düşünürken Tayyip Erdoğan, 'milletim' diyerek 15 Temmuz gecesi uçağa bindi, inip inmeyeceğini bilmediği halde o uçakta Allah'a teslim oldu. Milletin iradesi ile birlikte oldu. Sen kim, Tayyip Erdoğan kim? Şimdi hepsi beraber bir araya geldi. Kandil, FETÖ, PKK, Avrupa bir araya gelmiş. Bunlar mı bizim iyiliğimizi istiyor?" diye sordu.



Oflu hemşerilerinin kendisine her zaman en yüksek destek verdiğini ifade eden Bakan Soylu, "Bu uşağunuz sizden destek istiyor. 16 Nisan'da attığınız her oyla bu uşağunuza sahip çıkacaksınız. Her oy bizi 16 Nisan'dan sonra daha güçlü, kararlı ve kuvvetli yapacaktır" diyerek Of'tan tarihi bir rekor 'Evet' oyuyla sandıkları patlatma çağrısı yaptı.



Trabzon'a dönen Bakan Soylu, Ağrı'nın Patnos ilçesine gitmek üzere uçakla ayrıldı.