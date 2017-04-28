Bakan Soylu: Kitap İnsanın Gıdasıdır (3)

ŞEHİT KAYMAKAM SAFİTÜRK'ÜN HAYALİ GERÇEK OLDU



Mardin Kızıltepe Trabzonsporlular Derneği'ni ziyareti sırasında anı defterine "Sözüm olsun ki; en yakın zamanda bir grup öğrenciyi Mardin'den Trabzon'a getireceğim. Onlara hem maç izleteceğim, hem de kenti gezdireceğim" diye yazan Derik ilçesi Kaymakamı şehit Muhammed Fatih Safitürk'ün hayalini gerçekleştirmek üzere düzenlenen gezi kapsamında, 140 kişilik grup akşam saatlerinde Trabzon'a geldi.



BAKAN SOYLU, ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU



Öğrenciler, veliler, öğretmenler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan grup, Gençlik Spor İl Müdürlüğü Kamp Eğitim Merkezi'nde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile buluştu. Tesis girişinde davul zurna eşliğinde çekilen halaylarla karşılanan Bakan Soylu, öğrencilerle tek tek tokalaştı, sohbet ettiği grupla birlikte yemek yedi. Bakan Soylu burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:



"Mardin'e her gittiğimizde bizi sıcaklıkla, muhabbetle ve sevgiyle karşılayan, aynı zamanda da yüzlerindeki o samimiyeti bizlerden esirgemeyen sizlerin büyüklerine de buradan selamlarımı iletmek istiyorum. Bu organizasyonun altına imza atan herkese minnet ve şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Giydiğiniz bu tişörtlerle şehit Kaymakam Muhammet Safi Türk'ü de anıyorsunuz. Onun, 'Bir Trabzonspor maçına buradaki öğrencilerimizi getirmek istiyoruz' sözünü, bugün bu organizasyonun altına imza atanlar gerçekleştirdi. Bunun için çok büyük bir mutluluk içerisinde olduğumu sizlerle paylaşmak istiyorum. 12 saatlik yorucu bir yoldan geldiniz ama, Karadeniz'in tüm güzelliği, insanının o misafirperverliği ve sıcaklığı inanıyorum ki sizin o yorgunluğunuzu ortadan kaldıracaktır. İnşallah bu güzel adım herkese örnek olan ve iyilik sağlayan bir adım olarak tüm insanlığa ve tarihe nakşedilecektir."



