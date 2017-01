Bakan Soylu'dan Uyuşturucu Mesajı: Acımayacaksınız

Trabzon'da düzenlenen 134'üncü dönem Kaçakçılık, İstihbarat Koordinasyon Kurulu Toplantısı sonrasında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Terör neyse bizim için uyuşturucu da odur. İlgililere açıkça söylüyorum; terörle mücadelede hangi mantığı ortaya koyuyorsan, uyuşturucu satıcısını gördüğünüz anda acımayacaksınız. Ne dediğimi anlıyorsunuz. Acımayacaksınız"dedi.



Öğle saatlerinde özel uçakla Trabzon'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu havaalanında Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, Garnizon Komutanı Kurmay Albay Okçin Akşit ve partililer karşıladı.



CENAZEYE KATILDI, HENTBOL MUSABAKASINI BASLATTI



Bakan Süleyman Soylu, Trabzon Lisesi ile özdeşleşen ve dün hayatını kaybeden Edebiyat öğretmeni 97 yaşındaki Sebahat Ülker'in cenaze törenine katıldı. İskenderpaşa Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katılan Soylu, ardından ailesine taziyelerde bulundu.



SOYLU, HENTBOL MÜSABAKASININ AÇILIŞINI YAPTI



Cenaze töreni sonrasında 19 Mayıs Spor Salonu'na giden Bakan Soylu, 15 Temmuz Şehitleri anısına Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen, Veteranlar Hentbol müsabakasının açılış törenine katıldı. Sporcuları tebrik ederek şehit ailelerine çiçek takdim eden Bakan Soylu, daha sonra hentbol topuyla kaleye 7 metre atışı yaparak müsabakanın açılışını gerçekleştirdi.



KAÇAKÇILIK İSTİHBARAT KURULU TOPLANTISI'NA KATILDI



Daha sonra Ramada Otel'e giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon, Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu ve Rize illerinin katılımıyla düzenlenen 134'üncü dönem Kaçakçılık, İstihbarat Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katıldı. İlk bölümü basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı sonrasında değerlendirmelerde bulunan Bakan Süleyman Soylu, uyuşturucuyla mücadele konusunda önemli gelişmeler yaşandığını ve terörle olduğu gibi bu konuda da mücadelenin süreceğini vurguladı.



'BİYO KAÇAKÇILIK DENİLEN ŞEYLE MAALESEF HEP BİRLİKTE YENİ TANIŞTIKö



Ülkeye yasadışı yollardan şeker girdiğini ve bu yönde mücadele verdiklerini belirten Bakan Soylu, ? 21'inci yüzyılın teknoloji seviyesi, medeniyet seviyesi bizlere yeni fırsatlar ve yeni imkanlar ama aynı ölçüde de yeni tehditler sunmaktadır. Suçu önlemek adına yeni cihazlar, yeni yöntemler, yeni teknikler sunan 21'inci yüzyıl modernizmi, aynı zamanda yeni suç türleri, yeni suç aletleri, mücadele edeceğimiz yeni suç sahalarını da bizlere sunmaktadır. Korsanlık yıllardır dünya üzerinde olan bir suçtur. Ama siber korsanlık veya bilgisayar korsanlığı bize modern dünyanın armağanıdır. İçki, sigara kaçakçılığını belki uzun zamandır biliyorduk. Ama, biyokaçakçılık denilen şeyle maalesef hep birlikte yeni tanıştık. Şeker önceleri bu ülkede güzel güzel tükettiğimiz bir üründü. Ama şimdi yasa dışı yollardan ülkemize giren şekerlerle ilgili çalışmalar, takipler, operasyonlar yapmak durumundayız. Suçluları yakalamak için kullandığımız teknolojiler, bilgi kaynakları, elimizdeki küçük bir alet vasıtasıyla artık ceplerimize girdiö dedi.



'KURT VE KUZU AYNI KAYNAKTAN SU İÇİYOR"



Suçlunun bir adım önünde olmaları gerektiğinin altını çizen Bakan Soylu şunları söyledi:



'Eskiden teröristlerin kamplarda eğitimini aldıkları birçok konu bugün maalesef internet dediğimiz mecrada eğitim videolarıyla paylaşılıyor. Yani kurt ve kuzu aynı kaynaktan su içiyor. Dolayısıyla 2 seçeneğimiz var. Elbette ki bu meseledeki kaynakları, suç işleme kaynaklarının tüketilmesine yönelik adımımızı hep beraber ortaya koyacağız. Fakat biz devletiz. Vatandaşımız bizden hizmet beklemektedir. Çocuklarımızı, nesillerimizi her türlü kötülükten korumakla mükellefiz. Dolayısıyla kuzu gibi beklem lüksümüz yok. Suçlunun bir adım ilerisinde olmak, devletimizin bütün gücünü kullanmak ve bu ülkeyi 4 tarafından sarmış şer odaklarına göz açtırmamak bizlerin tek seçeneğidir.ö



'DEVLETİMİZİN VERGİ KAYBI YILLIK 4 BUÇUK MİLYARö



PKK terör örgütünün en önemli finans kaynaklarından birinin uyuşturucu olduğunu ifade eden Bakan Soylu konuşmasını şöyle sürdürdü:



? Rakamın yıllık 1,5 milyar dolar olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye üzerinden geçtiği tahmin edilen uyuşturucunun piyasa değeri yılda yaklaşık 40 milyar Türk lirasıdır. Güvenlik birimlerimizin ele geçirdiği uyuşturucunun piyasa değeri ise 4,5 - 5 milyar Türk lirası civarındadır. Türkiye'de toplam sigara tüketiminin yaklaşık yüzde 15'i kaçak sigaradan oluşmaktadır. ve burada devletimizin vergi kaybı yıllık 4 buçuk milyar lira düzeyindedir.



'SURİYE VE IRAK SINIRINDA DEVLET OTORİTESİ NOKTASINDA CİDDİ SIKINTILAR VARö



Türkiye'nin kaçakçılıkla mücadelede iş yükünün ağır olduğuna işaret eden Bakan Soylu, 'Coğrafya olarak doğu diyerek tabir ettiğimiz dünyanın batıya açılan kapısı konumundayız. 3 tarafımız denizlerle çevrili. Buralardan giriş ve çıkışları kontrol etmek durumundayız. Suriye ve Irak sınırımızda devlet otoritesi noktasında ciddi sıkıntılar var. Askeri operasyonlar cereyan ediyor, terör tehlikesi hala sürüyor. Bunun getirdiği büyük bir göç dalgasının hem hedef, hem de geçiş ülkesi konumundayız. Sınırlarımızın doğusunda ve güneyinde fakirlik ve savaş, batısında ise zenginlik ve refah dünyası var. Doğudan batıya doğru bir göç akışı söz konusu. Bu akışın içinde uyuşturucu, insan, tarihi eser, kaçakçılık konusuna girebilecek ne varsa, altını çizmek gerekir ki hepsi var. Yani kaçakçılık için bütün bileşenler söz konusu. Bütün bu şartlara rağmen ülkemiz kaçakçılığın her türüyle başarılı şekilde mücadele etmektedirö dedi.



'TÜRKİYE'Yİ UYUŞTURUCU AÇISINDAN BİR GEÇİŞ ÜLKESİ OLARAK NİTELENDİRDİLERö



2014 yılında küresel düzeyde yakalanan eroinin yüzde 16'sının Türkiye tarafından ele geçirildiğini hatırlatan Bakan Soylu açıklamalarını şöyle sürdürdü:



'Ülkemizin uyuşturucu ile mücadelede gösterdiği başarılı çalışmalar uluslararası rapor ve bültenlere yansımıştır. Birleşmiş Milletler 2016 dünya uyuşturucu raporuna göre, 2014 yılında küresel düzeyde yakalanan eroinin yüzde 16'sı Türkiye tarafından ele geçirilmiştir. 2016 Avrupa uyuşturucu raporun göre, Avrupa geneline 2014 yılında yakalanan 6.1 milyon Ekstazi tabletin 3.6 milyonu Türkiye tarafından yakalanmıştır. Avrupa ve batı ile bizim, özellikle uyuşturucuya bakış açısı arasında ciddi bir farkımız var. Onlar bunu bir suç meselesi olarak görmüyor. Neredeyse yaşam biçimlerinin bir noktasına iliştirmişler. En kabası olarak söylüyorum, bunu bir sağlık meselesi olarak görüyorlar. 10 yıllardır Türkiye'yi uyuşturucu açısından bir geçiş ülkesi olarak nitelendirdiler. Daha doğrusu Batı bu konuda bizi hep aldatmaya çalıştı. Onların yaptıklarının kat ve kat fazlasını doğu ve batı arasındaki bu transferde yakalayan ve bu konunun ciddi şekilde üzerine giden güvenlik güçlerimizle önemli başarılar elde eden bir ülke konumundayız. Ama ya sentetik uyuşturucular konusunda batı ne yapıyor' Maalesef hiçbir şey yapmıyor.ö



UYUŞTURUCU SATICISINI GÖRDÜĞÜNÜZ ANDA ACIMAYACAKSINIZ



Bonzai denilen bir bela ile karşı karşıya olduklarını kaydeden Bakan Soylu, 'Bonzai doğudan gelmiyor. Sentetik uyuşturucular batıdan geliyor. Peki ne tedbir alıyorlar' Hiçbir tedbir almıyorlar. Bizim sırtımızı sıvazlıyorlar, 'Siz eroni, esrarı, uyuşturucuyu iyi yakalıyorsunuz' diyorlar. Batının bu yaklaşımını ve çifte standardını şiddetle reddediyoruz. Terör neyse bizim için uyuşturucu da odur. İlgililere açıkça söylüyorum; terörle mücadelede hangi mantığı ortaya koyuyorsan, uyuşturucu satıcısını gördüğünüz anda acımayacaksınız. Ne dediğimi anlıyorsunuz. Acımayacaksınız. Çocuklarımıza okulların etrafında uyuşturucu satmaya çalışanları gördüğünüz anda ona insan muamelesi yapmayacaksınız. Bu kadar basit ve net. Bunu tüketeceğiz bu ülkedeö şeklinde konuştu.



'EŞ ZAMANLI BİR OPERASYONU YÜRÜTMEKLE MÜKELLEFİZö



Uyuşturucuyla ilgili eş zamanlı operasyon ve organizasyon yürütülmesi gerektiğini savunan Bakan Soylu, 'Bu konuda herkesin, ailelerin, annelerin, babaların talepleri ve feryatları var. Devlet dediği kuruma emanet ediyor. Biz sırtımızı dönemeyiz. Dağa götürülen çocuk teröristlerden ne kadar endişe, ızdırap duyuyorsak, çocuklarımıza bir takım torbalar içinde uyuşturucu satmaya çalışan kim varsa acımayacaksınız. Teröriste hangi muameleyi yapıyorsan onlara da aynı muameleyi yapacaksınız. Biz nesillerimizi korumak zorundayız. Bu konuda, özellikle kaçakçılık ve organize şebekeleriyle ciddi bir mücadeleyi ortaya koyacağız. Uyuşturucudan en çok istifade eden unsur PKK terör örgütüdür. Yani eş zamanlı bir operasyonu ve organizasyonu yürütmekle mükellefizö dedi.



UYUŞTURUCU YAKALAMA RAKAMLARINDA ARTIŞ



Uyuşturucu yakalanmalarında artış yaşadıklarını dile getiren Bakan Soylu şöyle devam etti:



'2016 yılında bizim özellikle eroin açısından yakalama miktarımız yüzde 33 artmıştır. Esrarı yakalama açısından da yüzde 253'lük bir artış söz konusudur. Bu bizim için yeterli değildir. Bir taraftan sınırlarımızı duvarlarla kapatıyoruz, bir taraftan elektronik tüm tedbirleri almaya çalışıyoruz. Kokainin kilogram işi ele geçirilmesinde 2016'da yüzde 146'lık artış yakaladık. Bunu 2017'de çok daha iyi bir noktaya getireceğiz. Bonzaideki yakalamalarda ise 382 kg'a kadar gelmişiz. Bu hem ucuz, hem de rahat ulaşılabilir bir uyuşturucu. Bizin en önemli mücadele alanlarımızdan biri de Bonzaidir.ö



'UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KANUN TASLAĞINI BİR NOKTAYA KADAR GETİRDİKö



Uyuşturucu ile mücadele kanun taslağının hazırlandığını dile getiren Bakan Soylu, 'Bir de açık dert var. Açık kıyılmış tütün. Bu da başımıza dert olarak çıkmaktadır. Yapmamız gereken onların bulunduğu her alana set çekmektir. Uyuşturucu ile mücadele konusunda devletimizin kararlılığı, ciddi mücadele ile devam etmektedir. Uyuşturucu ile mücadelede muhakkak ki kanuna ve hukukun temel ilkelerine ihtiyaç var. Şimdi Adalet Bakanlığı ile birlikte uyuşturucu ile mücadele kanun taslağını bir noktaya kadar getirdik. Şubat ayı içinde konunun tüm tarafları, tüm bakanlıklar, tüm kurum ve kuruluşlar bir kampa girecek ve orada yeni bir adım atılacak. Uyuşturucu ile mücadele kanun taslağı hükümetimize sunulmak üzere hazır hale getirilmeye çalışılacaktırö diyerek konuşmasını noktaladı.