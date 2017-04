Bakan Ömer Çelik, Gündemi Değerlendirdi

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) referandum sürecini gözlem misyonu hakkında "AGİT'in ya da herhangi bir uluslararası kurumun, dün bunu Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland da açıkladı, herhangi bir referandumun sonucunu geçersiz sayma ya da onun meşruiyetini sorgulama gibi bir yetkisi yok. Buradaki yapacağı şey teknik değerlendirmedir." dedi.



Bakan Çelik, CNN Türk'te katıldığı programda gündemi değerlendirdi.



Avrupa ile Türkiye arasındaki ilişkilerin geleceği hakkında açıklamalarda bulunan Çelik, "Türkiye ile Avrupa arasındaki ilişkiler, yapısal olarak bundan sonra da çok güçlü bir şekilde sürecek. Bu tartışılmaz bir gerçek." ifadesini kullandı.



Çelik, Almanya ile Türkiye arasında rekabet ilişkisi kurgulayan bazı siyasetçilerin, Türkiye'yi zamanla Almanya'nın iç siyaset konusu haline getirdiğini belirterek, bu siyasetçilerin kendi gazetelerine ve iç politikalarına yönelik Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğunu kaydetti. Çelik, basın özgürlüğü konusunda Türkiye'yi eleştirenlerin, gazete ve dergilerde Türkiye ve Erdoğan karşıtlığı yaptığını vurgulayarak, "Bunda bir basın özgürlüğü kokusu yok." diye konuştu.



Tutuklu gazeteciler veya siyasiler konulu genel bir başlık olarak ortaya atılan yaklaşımın da yanlış olduğunu belirten Çelik, "Tutuklu gazeteciler diye bir genel başlık yok ya da tutuklu siyasiler diye bir genel başlık yok. Bunun içerisinde birisinin durumu ile diğerinin durumu mukayese edildiğinde hepsini tek bir şeye koyamazsınız. Daha önce de kendilerine bir sürü örnek verdik. Gazeteci kimliği olup da silah taşıyandan gasp edene kadar, başka şeylere kadar bir sürü şey var bu dosyaların içerisinde." şeklinde konuştu.



Çelik, terörle mücadele mevzuatında değişiklik yapılmasına ilişkin Türkiye'nin herhangi bir adım atıp atmayacağının sorulması üzerine, "Bu şartlar altında 'terörle mücadele yasanızı değiştirin' demek, Türkiye'nin güvenliğini de, Avrupa'nın güvenliğini de tehlikeye atın demektir. Tüm bu saldırılar olurken, Avrupa'da herkes terörle ilgili yasasını kuvvetlendiriyor. Fakat şu önemlidir, biz terörle mücadelenin meşruiyetinin, her zaman hak ve özgürlükler alanını korumaktan geçtiğini biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



"Türkiye, Avrupa Birliği'ni kurtarmış bir ülkedir"



AB Bakanı Çelik, vize serbestisi konusuna ilişkin de Türkiye'nin üzerine düşen her şeyi yaptığını belirterek, mayıs ayında sunulacak çalışmanın kabul edilmesi durumunda, sürecin sağlıklı bir şekilde tamamlanmaya başlayacağını, kabul edilmemesi durumunda ise sürecin akamete uğrayacağını ifade etti.



Çelik, Türkiye'nin hazırladığı çalışmaya AB'nin olumlu yanıt vermemesi durumunda, Türkiye'nin Ege'de düzensiz göçle ilgili iş birliği yapmayacağının altını çizdi. Türkiye'nin 3 milyon sığınmacıyı misafir ettiğini hatırlatan Ömer Çelik, "Türkiye, Avrupa Birliğini kurtarmış bir ülkedir. Bu mülteci anlaşmasını biz yapmasaydık, bu kadar mülteci Avrupa'ya gitseydi, bu göçmenlikleri istismar eden aşırı sağcılar, ırkçılar öyle bir şekilde yükselecekti ki, Avrupa siyasetinde bunu merkez sağ siyasetçiler idare edemeyecekti ve Avrupa'nın siyasi haritası değişecekti." dedi.



AB ülkelerindeki bazı parti temsilcilerinin, referandumda güçlü evet oyu çıkan ülkelerdeki Türk vatandaşlarının ülkelerine dönmeleri ve çifte vatandaşlıklarının iptal edilmesiyle ilgili sözlerine ilişkin Çelik, insanların siyasi ve duygusal tercihleri yüzünden belli topraklardan dışlanmayla karşı karşı olduğunu vurguladı. Çelik, "Yeni ırkçılık, biyolojik gerekçeler üzerinden değil sosyokültürel gerekçeler üzerinden üretiliyor." şeklinde konuştu.



