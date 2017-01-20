Bağlar Belediyesi Mahalle Evlerini Sedirlerle Donattı

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi'nin 5 yıllık stratejik planı içerisinde yer alan yas evlerinin yapım projeleri kapsamında mahalle evlerinin iç donanımını geleneksel sedirlerle donatıldı.



Bağlar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Bağlar'da yapımı tamamlanan mahalle evlerinin iç donanımı ile ilgili çalışma başlatıldı. Belediye mahalle ve köyde yaşayan vatandaşların uğrak yerleri haline gelen mahalle evlerinin daha rahat kullanılmaları amacıyla söz konusu evleri plastik sandalyeler yerine geleneksel sedirlerle donattı. Bu kapsamda Bağlar Belediyesi, Bağlar'ın sınırları içerisinde yer alan Yalankoz ve Gömmetaş mahallelerindeki yas evlerini sedirlerle donatarak mahallelilerin hizmetine sundu. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgilere göre önümüzdeki dönemde yapımı tamamlanan diğer mahalle evlerinin aynı iç donanımları da tamamlanacağı belirtildi. - DİYARBAKIR