Bafra'da Kümes Hayvanı İtlafları Devam Ediyor

Samsun'un Bafra ilçesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekiplerince çok sayıda kümes hayvanı itlaf edildi.



Bafra ilçesine bağlı Karaboğaz Mahallesi'nde henüz açıklanmayan bir hastalık nedeniyle kanatlı hayvan itlafları devam ediyor. Mahallede bulunan kümes hayvanlarından numune alan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri, tahlil sonucuna göre hastalık bulunan ve risk altında olan kümes hayvanlarını toplayarak itlaf ederek gömdü. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri tarafından kümes hayvanları itlaf edilen vatandaşların isimleri ve TC numaraları alınarak not tutuldu. Buna göre vatandaşların zararlarının karşılanacağı belirtildi.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri kümes hayvanlarının itlaf edilmesiyle ilgili bir açıklama yapmadı.



Geçen hafta 150 kümes hayvanı itlaf edilmişti



Bir hafta önce Bafra'ya 20 kilometre mesafede bulunan Karaboğaz Mahallesi'nde Murat Sezer'e ait 80 tavuk, 40 kaz ve 30 ördek itlaf edilmişti. Ayrıca bölgeye yakın bir gölde çok sayıda kuş ölüsü bulunmuştu. - SAMSUN