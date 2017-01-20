Elif Şafak'ın bir dönem çok tartışılan ve hakkında soruşturmalar açılan, ancak yine de yazarın en çok okunan romanlarından biri olan Baba ve Piç, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.
İstanbul-San Francisco hattında iç içe geçmiş, doksan yıla dayalı çok yoğun ve zengin öyküleri içeren yapıt, 2015'te İtalya'da sahnelendi ve seyircinin büyük ilgisini çekti. Eserde 1915 yılında yaşanan olaylar; Türk ve Ermeni kökenli iki aile arasındaki ilişkiler üzerinden iki toplum incelenirken, erkeklerin zamansız öldüğü, geride hep kadınların kaldığı bir sülaleden dört kuşak kadının hikayesiyle birlikte anlatılıyor.
Ortak Yapımcılar: Arcola Theatre, Talimhane Tiyatrosu
Yazan: Elif Şafak
Uyarlayan: Angelo Savelli
Çeviren: Oya Bacak
Yöneten: Mehmet Ergen
Sahne Tasarımı: Anthony Lamble
Kostüm Tasarımı: Jenny Beavan
Oynayanlar: Alican Altun, Aysan Sümercan, Gökay Akgör, Gökçen Gökçebağ, Görkem Acar, Nurten İnan, İdil Yener, Nihal Koldaş, Nora Tokhosepyan, Pelin Ermiş, Selen Uçer, Parla Şenol
Süre: 2 perde, 100 dk.
Baba ve Piç
Elif Şafak'ın bir dönem çok tartışılan ve hakkında soruşturmalar açılan, ancak yine de yazarın en çok okunan romanlarından biri olan Baba ve Piç, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.
Elif Şafak'ın bir dönem çok tartışılan ve hakkında soruşturmalar açılan, ancak yine de yazarın en çok okunan romanlarından biri olan Baba ve Piç, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.