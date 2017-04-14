Aydın'da Dolandırılar Yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde araç alım satımında dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.



Alınan bilgiye göre Erdoğan Tan otomobilin satışı için noterde işlem yaptırdı.



İşlemin ardından aracını yeni sahibine teslim eden Tan, daha sonra hesabına araç satım bedelinin yatırılmadığını farketti.



Tan'ın şikayeti üzerine harekete geçen polis, aracı Nazilli ilçesinde başka birine satmaya çalıştıkları sırada Ş.D. ve H.K'yı gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan H.K. "nitelikli dolandırıcılık suçundan" tutuklandı.