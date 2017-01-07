Ateş Savaşçıları Bin 170 Yangına Müdahale Etti

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri 2016 yılında bin 170 yangın ile 63 trafik kazasına müdahale ederken, 120 adet kurtarma operasyonuna katıldı.



7 gün 24 saat eli kulağında bekleyen ve 2016 yılında yoğun bir mesai harcayan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri, yangın, kaza ve kurtarma operasyonları ile vatandaşın imdadına koştu. Ateş savaşçıları 2016 yılında 80'i konut yangını olmak üzere 22 baca, 19 işyeri, 3 fabrika, 3 hastane ve resmi daire, 72 araç, 30 orman, 17 ağaç, 609 ot ve anız, 206 çöp, 12 trafo, 6 depo ve diğer 91 olmak üzere toplam bin 170 yangına müdahale etti.



Yangınla mücadele eden ateş savaşçıları ayrıca kurtarma operasyonlarına da katıldı. 63 trafik kazasına müdahale eden ateş savaşçıları Salihli'de ayrıca 120 de kurtarma operasyonuna katıldı.



Merkez İtfaiye Amirliği, Sağlık Mahallesi, Durasıllı, Poyraz ve Adala müfrezesi olmak üzere 5 ayrı nokta da vatandaşlara zor zamanlarında yanında olmak için 7 gün 24 saat görev başında olduklarını ifade eden Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Salihli İtfaiye Amiri Ercan Özçelik, son zamanlarda sobadan çıkan yangınlarda artış olduğuna dikkat çekerek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özçelik, son olarak 110 ihbar hattının asılsız ihbarlarla meşgul edilmemesini vurgu yaptı. - MANİSA