Aşk Olsun
Kadın-erkek ilişkilerinin duygusal ve romantik bir dille anlatıldığı oyunumuzda eski kırkbeşliklerden en güzel eserleri canlı müzik eşliğinde dinleme imkanı bulacaksınız.Şiirler ve şarkılarlaaşkın anlatıldığı oyunumuzda siz de kendinizden bir parça bulacaksınız.
Kadın-erkek ilişkilerinin duygusal ve romantik bir dille anlatıldığı oyunumuzda eski kırkbeşliklerden en güzel eserleri canlı müzik eşliğinde dinleme imkanı bulacaksınız.Şiirler ve şarkılarla
aşkın anlatıldığı oyunumuzda siz de kendinizden bir parça bulacaksınız.
Yaş Sınırı: Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.
Müzik: PİANO: Kemal GÜNÜÇ, DAVUL: Zeki ERTUNÇ, KONTRABAS: Burak KARAAĞAÇ
Oyuncular: Begüm TOPÇU TURAY, Caner GEZENER
Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Çankaya
Mekan : Tiyatro Kafe
Mekan Adresi : Tunalı Hilmi Cad. No: 111/8
Başlangıç Saati : 25.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 25.04.2017 21: 30: 00
Kategori : Aşk Olsun
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io