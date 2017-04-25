Aşk Olsun

Kadın-erkek ilişkilerinin duygusal ve romantik bir dille anlatıldığı oyunumuzda eski kırkbeşliklerden en güzel eserleri canlı müzik eşliğinde dinleme imkanı bulacaksınız.Şiirler ve şarkılarlaaşkın anlatıldığı oyunumuzda siz de kendinizden bir parça bulacaksınız.

Aşk Olsun

Kadın-erkek ilişkilerinin duygusal ve romantik bir dille anlatıldığı oyunumuzda eski kırkbeşliklerden en güzel eserleri canlı müzik eşliğinde dinleme imkanı bulacaksınız.Şiirler ve şarkılarla

aşkın anlatıldığı oyunumuzda siz de kendinizden bir parça bulacaksınız.

Yaş Sınırı: Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.


Müzik: PİANO: Kemal GÜNÜÇ, DAVUL: Zeki ERTUNÇ, KONTRABAS: Burak KARAAĞAÇ


Oyuncular: Begüm TOPÇU TURAY, Caner GEZENER


Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.


Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Çankaya

Mekan : Tiyatro Kafe

Mekan Adresi : Tunalı Hilmi Cad. No: 111/8

Başlangıç Saati : 25.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 25.04.2017 21: 30: 00

Kategori : Aşk Olsun

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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