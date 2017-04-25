Kadın-erkek ilişkilerinin duygusal ve romantik bir dille anlatıldığı oyunumuzda eski kırkbeşliklerden en güzel eserleri canlı müzik eşliğinde dinleme imkanı bulacaksınız.Şiirler ve şarkılarla



aşkın anlatıldığı oyunumuzda siz de kendinizden bir parça bulacaksınız.



Yaş Sınırı: Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.





Müzik: PİANO: Kemal GÜNÜÇ, DAVUL: Zeki ERTUNÇ, KONTRABAS: Burak KARAAĞAÇ





Oyuncular: Begüm TOPÇU TURAY, Caner GEZENER





Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.





Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : Tiyatro Kafe



Mekan Adresi : Tunalı Hilmi Cad. No: 111/8



Başlangıç Saati : 25.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 25.04.2017 21: 30: 00



Kategori : Aşk Olsun



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır