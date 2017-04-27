Arkasspor Rövanşa Çıkıyor

VOLEYBOL Efeler Ligi play off final serisindeki ilk maçta Halkbank'a 3-1 mağlup olan Arkasspor, yarın rakibine ikinci sınavda konuk olacak.



TVF Başkent Voleybol Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı TRT spor yayınlayacak. Toplam 3 galibiyete ulaşan tarafın sezonu şampiyonluk kupasıyla tamamlayacağı seride üçüncü maç 1 Mayıs Pazartesi günü İzmir'de oynanacak. Gerek olması durumunda dördüncü maç İzmir'de, beşinci maç ise yine Ankara'da olacak. - İzmir