Ardahan CHP'li Öztürk Türkiye'nin Tek Adam Rejimine Dönüştürülmesini Kabul Etmeyiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Miletvekili Öztürk Yılmaz, Ardahan'ın Hanak ilçesine bağlı Koyunpınar köyünde düzenlenen Cemevi programına katıldı. Cem evinin açılışından önce Hanak ilçesinde partililerle bir araya gelen Yılmaz, Türkiye'nin kritik bir dönemden geçtiğini belirtti.



Türkiye'nin Demokratik karakterinin, demokratik sisteminin hiçbir suretle 'Tek adam' rejimine dönüştürülmesini kabul etmeyeceklerini ifade eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, "Bu Türkiye'nin bir meselesidir. Türkiye'nin bu meselesine tüm halk sahip çıkacaktır. Buradaki mücadeleyi bayraktarlığını Türk halkı yapacaktır. Buradaki halk, öğretmenler doktorlar ve Türkiye'ye gönül vermiş sıradan insanlar yapacaktır. Bu dayatılan sistemi biz, yapılacak olan Referandumda sandığa gömmek zorundayız. Eğer bunu başaramazsak Türkiye'deki demokratik sitem çöpe atılacak demektir. Önümüzde bir seçenek var, Türkiye'den mi yanayız, demokrasiden mi yanayız, yoksa Tek adamlık rejiminden ve diktatörlükten mi yanayız. Elbette Türkiye, Demokrasinin tadına alışmış bir ülkedir. Türkiye inişli çıkışlı da olsa yıllardır Demokratik Kültüre alışmış bir ülkedir" diye konuştu.



Referandumda iki hususa dikkat edilmesi gerektiğini savunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz şöyle konuştu:



"Bir tanesi Referanduma giden süreçte, daha önceki seçim kampanyalarında gördüğümüz gibi devlet bütün imkanlarını bir siyasi partinin emrine nasıl sunduysa, şimdi de insanların akıllarını çelebilmek için, insanların fakirliğinden, yoksulluğundan, işsizliğinden yararlanıp bazı imkanlar sunabilir. Bu şu anlama geliyor, benim fikrim yetmiyor sizi ikna etmeye, İmkanlarımızla sizi ikna edeceğim. Türkiye'nin altı oyulurken, Rejimin altı oyulurken, demokrasi çöpe atılırken, insanların böyle kurnazlıklarla size sunduğu her ne imkan varsa alın çöpe atın. İkinci husus ise bir sindirme ve korkutma operasyonu devam ediyor. Bu dönem AKP'nin seçmeni ikna edebilmek için baskı uyguladığı bir dönem olabilir. Size şunu söyleyeyim korkuyu yok edin. Korku ile yaşamayı reddedin. Bu Cumhuriyeti kuranlar nasıl savaş verdiyseler, bizlerde demokratik bir savaşla bunu kazanalım. Biz namusumuzu korumak için bunu yapalım. Demokrasi ve Cumhuriyet bizim namusumuzdur" dedi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, buradaki konuşmasının ardından Partililer ile birlikte Hanak ilçesine bağlı Koyunpınar köyündeki Cemevi programına katıldı. Yılmaz burada yaptığı kısa konuşmasında ise, "Asıl olanın bütün inanışlara ve bütün düşüncelere eşit mesafede olmak gerekir. Devletin seküler karakteri, dahili karakteri de bunu gerektirir. Böyle olduğu zamanda herkes mutlu olur. Devletin mezhebi olmaz, dini olmaz. Şahısların dini, mezhebi, inancı olur. Bizim devlet olarak onlara saygı duymak zorundayız" dedi.