Apple'dan 2 Büyük Plan!

Apple, şu sıralar Hollywood yapımcılarıyla dirsek temasında. Hollywood filmlerini iTunes üzerinden erken erişime açma düşüncesinde olan Apple, bu hamlesiyle Netflix'e de rakip olmak istiyor. Konu ile ilgili 21st Century Fox, Time Warner, Warner Bros ve Comcast ile görüşmelerde bulunan Apple, bu hamlesini hayata geçiremezse, ikinci bir plan üzerine yoğunlaşabilir.



Bloomberg'in haberine göre, şu sıralar Hollywood stüdyolarıyla görüşme halinde olan Apple, henüz gösterime girmemiş Hollywood filmlerini iTunes'tan kullanıcılarıyla buluşturma hayalinde. Fikir güzel, fakat bir sorun var: Korsan.



Netflix'e PC'den 4K İzleme Seçeneği



iTunes kapalı bir platform olmasına rağmen, erken erişime açılan Hollywood filmlerinin iTunes kullanıcıları tarafından kopyalanmasının önünde herhangi bir engel yok. Kaliteli bir kamera ile iTunes üzerinden kaydedilen içerikler, bu yolla kolaylıkla kopyalanıp dağıtılabilir. Şimdilik Apple ve Hollywood şirketleri bu konuyu çözüme kavuşturmaya uğraşıyorlar. Ancak Apple'ın farklı bir planı daha var.



B planı da hazır!



Eğer Apple'ın ilk hamlesi sonuçsuz kalırsa, şirket bir adım daha ileri gitmeyi düşünüyor. Netflix ve Amazon gibi video servislerine ayak uydurmayı kafasına koyan Amerikalı şirket, tamamen kendi özel içeriklerini üretebilir. Bu yolla Apple, yalnızca iTunes üzerinden kullanıcılarına dizi ve film sunma planları yapıyor. Böylece özellikle son dönemde patlayan Netflix'in yoluna çıkacak olan Apple'ın hangi yöntemi uygulayacağını hep beraber göreceğiz.