SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, hafta sonu deplasmanda Antalyaspor ile yapacakları karşılaşmaya odaklandıklarını ve hedefleri doğrultusunda bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak zorunda olduklarını söyledi.



Çubukçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lige verilen aranın ardından oynayacakları Antalyaspor maçının önemine dikkati çekerek, "Trabzonspor, hedefleri olan bir takımdır. İkinci yarıda aldığımız sonuçlarla Avrupa kupalarına katılma yolunda iddialı hale geldik. Bunu sürdürmemiz için Antalyaspor maçını kazanmak zorundayız. Bu maça odaklandık." dedi.



Önlerindeki 7 maçı kazanacak güçte olduklarını kaydeden Çubukçu, "Maç maç bakıyoruz. Onun için en önemli maçımız ilk oynayacak olduğumuz Antalyaspor karşılaşması. Buraya kadar yaptığımız mücadelemizin karşılığını sezon sonunda Avrupa'da yer alarak almak istiyoruz. Trabzonspor'a Avrupa'da olmak yakışır." ifadesini kullandı.



-Yusuf Yazıcı, 2022'ye kadar



Asbaşkan Çubukçu, ligin sonu yaklaştıkça transfer haberlerinin basında yer almasının doğal olduğunu ancak kendilerinin bu konuya değil, ligin geri kalan kısmına yoğunlaştıklarını kaydetti.



Takımda birçok oyuncuya transfer teklifi geldiğine yönelik haberlere ilişkin ise Çubukçu, "Bize gelen resmi bir öneri yok. Trabzonspor'un her oyuncusu değerlidir. İkinci yarının en başarılı takımının oyuncularına transfer tekliflerinin gelmesi normal olacaktır. Şu anda bizim bu konuda bir önceliğimiz yok. Gelecek sezon şampiyonluk mücadelesi veren bir takım oluşturma gayretinde olduğumuzu söylemiştik. Bu yolda oyuncularımızla başarıya yürümek istiyoruz.Transfer konusuna şu anda kapalıyız." şeklinde konuştu.



Yusuf Yazıcı'nın Avrupa'nın önde gelen kulüpleri tarafından izlendiği şeklindeki haberlere değinen Çubukçu, "Yusuf, kendi bünyemizden çıkan Trabzonspor'a büyük katkılar sağlayacağına inandığımız bir oyuncu. 2022 yılına kadar da sözleşmesini uzattık. Uzun yıllar takıma fayda sağlayacaktır." dedi.



"Esteban, Trabzon'u çok seviyor"



Çubukçu, yeni sezon için bir kaleci arayışında olmadıklarını, Onur Recep Kıvrak ve Esteban Alvarado ile yollarına devam etmek istediklerini belirtti.



İç transferde Yusuf Yazıcı ve Okay Yokuşlu'nun sözleşmelerini uzattıklarını kaydeden Çubukçu, Kosta Rikalı kaleci Esteban konusunda, "Görüşmeler gayet olumlu gidiyor. Esteban,Trabzon'u çok seviyor ve kalmak istiyor. Takımda iyi bir arkadaşlık ortamı var. Kosta Rika Milli Takımı'nda forma giymiş, tecrübeli bir oyuncu." değerlendirmesinde bulundu.



Kendisinin ve başkan Muharrem Usta'nın Esteban ile görüşme yaptığını belirten Çubukçu, "Görüşmeler, iyi bir yolda gidiyor. Yakın bir zamanda bu konuyu netleştireceğiz. Gelecek sezon için bir kaleci arayışımız yok." ifadesini kullandı.