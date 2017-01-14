Anayasa Değişikliği Teklifi Genel Kurulda

AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, "Gök kubbenin direğidir devletimizin nitelikleri. Türk milleti, devletinin direğini nasıl koruduğunu, koruyacağını 15 Temmuz'da bütün dünyaya gösterdi." dedi.



TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin 1. turunda 13. madde üzerinde görüşmeler yapılıyor.



CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, grubu adına yaptığı konuşmada, CHP'nin 24. Dönem'de Anayasa Uzlaşma Komisyonuna verdiği anayasa teklifini göstererek, "Burada net bir şekilde ilk üç maddenin değiştirilemeyeceği, değiştirilmesinin teklif dahi edilemeyeceği açıkça anlatılmış." diye konuştu.



AK Parti'nin aynı dönemde Anayasa Uzlaşma Komisyonuna verdiği teklifi gösteren Tezcan, "Dördüncü maddede değiştirilemez hükümler yoktur. 'Bizim sistematiğimiz farklı, bunu dördüncü maddeye değil 14'üncü maddeye yazdık' diyebilirsiniz. Buranın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Niye yok? Ben biliyorum. Çünkü meseleniz Cumhuriyet'in temel değerleriyle hesaplaşma meselesidir." ifadesini kullandı.



Anayasanın dördüncü maddesinin, demokratik hukuk devletinin, laik Cumhuriyet'in ve 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlayan Kuvayımilliye ruhunun kapısı olduğuna işaret eden Tezcan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İlk dört madde Cumhuriyet'in kurucu değerlerini ifade eder. Milli devleti tarif eder. Millet olarak varoluşumuzu tarif eder. İlk dört madde kendi kendine anayasa yapan birilerinin oturup dört duvar arasında yazıp ondan sonra Meclis çoğunluğuna güvenerek Anayasa Komisyonuna ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin önüne getirip parmak hesabıyla geçirdiği dört madde değildir. O dört madde Sakarya, Dumlupınar, Büyük Taaruz ve Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda, savaş meydanlarında yazılmış maddedir. O dört maddeyi ortadan kaldırmanın yolu ancak ve ancak savaşmakla olur. Bu millet nasıl kazandıysa koruma konusunda o kadar kararlıdır."



AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu ise anayasaların milletin zihni ve fikri vatanı olduğunu söyledi. Anayasadaki her şeyi Meclisteki milletvekillerinin ve milletin kalbinde sakladığını, ilk dört maddenin de bunun içinde olduğunu kaydeden Aydoğan, "Gök kubbenin direğidir devletimizin nitelikleri. Türk milleti, devletinin direğini nasıl koruduğunu, koruyacağını 15 Temmuz'da bütün dünyaya gösterdi." diye konuştu.