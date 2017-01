Amed Sportif-Erzurum Büyükşehir Belediyespor: 1- 1

STAT: Setrantepe Spor Kompleksi



HAKEMLER: Emre Malkoç (xxx), Kemal vami (xxx), Can Öztekin (xxx),



AMED SPORTİF: Kurtuluş (xx)- Abdullah (xx), Şahin (xx), Kamil (xx), Oğux (xx), Mehmet Sıddık (xx), Ercan (xx) (Dk.89 Koray), Okan (xx), Yusuf (xx) (Dk.46 Ercüment xx), Deniz (xx), Ahmet (x) (Dk.34 Tekin xx),



ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Ramazan Enver (xx)- Murat (xx), Doğan Can (xxx), Sinan (xxx), Kemal (xx), Erhan (xx) (Dk.90 İlker), Erdem (xx), Mustafa (xx) (Dk.80 Eslem), Fatih (xx), Mehmet (xx), Ersel (xx) (Dk.65 Halil İbrahim xx)



GOLLER: Dk.57 (penaltı) Deniz (Amed Sportif), Dk.4 Kemal (Erzurum Büyükşehir Belediyespor)



SARI KARTLAR: Kamil, Tekin, (Amed Sportif), Doğan Can, Ersel, Mehmet, Murat, (Erzurum Büyükşehir Belediyespor)



SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Amed Sportif sahasında, Erzurum Büyükşehir Belediyespor 1-1 berabere kaldı.



Konuk Erzurum Büyükşehir Belediyespor, maça, bir süre önce geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Amed Sportif'in eski kaptanı Şehmus Özer'i anarak, "Acınız acımızdır, başınız sağolsun" pankartı ile sahaya çıktı.



4'üncü dakikada, Erzurum Büyükşehir Belediyespor atağında serbest atıştan Ersel'in ceza alanına ortasında Kemal sert bir vuruşla topu filelere gönderd: 0-1.



Kemal golden sonra Şehmus Özer'in posterinin önünde durarak selam vermesiyle taraftarlardan uzun süre alkış aldı.



11'inci dakikada, Amed Sportif serbes vuruşunda, Deniz'in sert vuruşunu kaleci Ramazan Evren son anda uzanarak kornere çeldi.



57'nci dakikada Amed Sportif'in atağında Mehmet Sıddık ceza alanında Doğan Can tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Deniz, skorda dengeyi sağladı: 1-1.



Amed Sportif'li Deniz de, attığı golün ardından Şehmuz Özer'in posterinin yanına giderek selam verdi. Her iki futbolcu da böylece gollerini Şehmus Özer'e atfetti.



Karşılaşmada bundan sonra iki iki takımın çabaları sonuç vermeyince takımlar puanları paylaştı. 1-1



- Diyarbakır