Altın Havan Ödülü Antalya'da

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 2016 Altın Havan Ödülleri'nde Yatırım Ödülü'nün sahibi olan Naturmed İlaç yöneticilerini makamında ağırladı.



Vali Münir Karaloğlu, Eczacı Dergisi tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen 2016 Altın Havan Ödülleri'nde Yatırım Ödülü'nün sahibi olan Naturmed İlaç yöneticilerini makamında ağırladı.



Aldıkları ödül ve başarılarından dolayı Akdeniz Üniversitesi Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren firmanın Yöneticisi Mehmet Çalık'ı kutlayan Vali Münir Karaloğlu, başarılarının daim olması temennisinde bulundu.



Türkiye'de ilk kez bir üniversite bünyesinde AR-GE laboratuvarları ve klinik çalışmalarla desteklenen gıda takviyesi ve kozmetik fabrikası kuran Naturmed İlaç Yöneticisi Mehmet Çalık, başarılarını ve kuruluş hikayelerini Vali Karaloğlu ile paylaştı.



2016 yılı Aralık ayında, Türkiye'de her yıl düzenlenen Eczacılık Oscar'ı sayılabilecek 2016 Altın Havan 'Yatırım Ödülünü' kazanmanın haklı gururunu yaşadıklarını söyleyen Çalık, "Birçok ilaç firması arasından seçilerek bu ödüle layık görüldüğümüz için onur duyuyoruz. Altın Havan jüri üyeleri arasında değişik eczacılık fakültesi dekanları, Türkiye İlaç Sanayi Derneği başkanı, İlaç Endüstri ve İşverenleri Sendikası Başkanı gibi mesleğin önde gelen 13 kişilik çok değerli jürilerin olması bu ödülü bizim için çok daha anlamlı kılmıştır"dedi. - ANTALYA