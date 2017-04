Aliağa'da Binlerce Kişiyi Buluşturan Kandil Programı

İzmir'in Aliağa ilçesinde, belediye tarafından düzenlenen Miraç Kandili özel programı 7'den 70'e binlerce kişiyi bir araya getirirken, eller gece boyunca semaya açılarak dua edildi.



Hz. Peygamberin Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili için özel bir program düzenleyen Aliağa Belediyesi, binlerce kişiyi anlamlı gecede bir araya getirdi. Enka Salonunda gerçekleşen programda Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, katılımcıları kapıda karşıladı. Vatandaşlarla tek tek tokalaşan Başkan Serkan Acar, konukların kandilini kutladı. Program öncesinde içinde gül lokumu, kandil simidi ve mevlit şekeri olan 5 bin adet kandil paketi vatandaşlara dağıtıldı.



Miraç Kandili özel programı Agah Terzi'nin okuduğu ezan ile başladı. Ardından Hafız Selman Okumuş, gerçekleştirdiği Kur'an tilaveti ve sohbeti ile katılımcıların kalp dünyasına hitap etti. Hafız Okumuş 'un okuduğu Mevlid-i Şerif katılımcılara duygusal anlar yaşattı. Kutlama programına katılanlar, Hafız Okumuş'un ayet ve Hadis-i Şeriflerle desteklediği sohbetini büyük bir keyif alarak dinledi. Hafız Okumuş tarafından sahneye çıkartılan öğrencisi 5 yaşındaki Semih Ata okuduğu ezan ve sureler ile katılımcılardan büyük alkış aldı. Hafız Okumuş, programın kendisine ait olan bölümünü dua yaparak bitirdi. İlahi ve kasideler ile devam eden programda, meşhur mevlithanlardan Agah Terzi, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahi dinletisiyle mest etti. Özel programda, dünya Kur'an okuma birincisi Güney Afrikalı Hafız Abdurrahman Sadien ile birlikte dünya ezbere Kur'an-ı Kerim okuma birincisi eğitimci yazar Hafız Selman Okumuş da katıldı.



Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından katılımcılara hitap etmek üzere salonda bulunan çocuklarla birlikte sahneye gelen Başkan Serkan Acar, "Hafızlarımızdan ve siz değerli Aliağalılardan Allah razı olsun. Kandilimiz mübarek olsun. Rabbim huzurla, sağlıkla, mutlulukla, birlikte, beraberlikte tekrarlarını nasip etsin" dedi.



Hafız Selman Okumuş ise Aliağa'da muhteşem bir kandil programı idrak ettiklerini ifade ederek şunları söyledi:



"Bu gece yine başka bir gece oldu. Aliağa'nın insanı gerçekten çok yürekli maneviyatlı. Allah, böylesi mübarek gecelerde buluşmayı her zaman nasip eylesin. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadık. Her konuk ayrı güzel okudu. Allah, gecemizi mübarek eylesin, nice Miraç'a, nice Berata, nice Kadir gecelerine erdirsin."



Programa ayrıca, Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Özkurt, Aliağa Belediyesi meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum örgütü temsilcileri ile birlikte binlerce vatandaş katıldı. - İZMİR