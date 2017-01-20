Alanya'da Karne Heyecanı

Antalya'nın Alanya ilçesinde toplam 58 bin 362 öğrenci karnelerini alıp yarıyıl tatiline girmenin sevincini yaşadı.



Alanya'da 3 bin 500 öğretmenin görev yaptığı 200 okulda 58 bin 362 öğrenci karne aldı. 2016- 2017 eğitim- öğretim döneminin ilk yarısının sona ermesi nedeniyle ilçe merkezindeki Barış Manço Okulları'nda karne dağıtım töreni düzenlendi.



Düzenlenen törende 1'inci sınıf öğrencileri, sınıf öğretmeninin elinden karnelerini ve karne hediyelerini aldı. Minikler daha sonra sınıf öğretmenleriyle tek tek vedalaştıktan sonra hatıra fotoğraf çekildi. Öğrenciler karnelerini alırken veliler de dışarıda merakla çocuklarını bekledi.



Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er," Alanya genelinde 58 bin 362 bin öğrencinin karne alarak, sömestir tatiline girdiğini dile getirdi.



"Öz güvenlerini yitirmeye yol açıcı söylemlerden uzak durulması gerekmektedir"



Öğrencilerin aldığı karnelerin sadece öğrencilere verilmediğini aynı zamanda öğretmenlere, okula, aileye ve çevreye de verilen karne olduğuna dikkat çeken Er, şunları söyledi: Karneler çocuklarımızın nasıl bir insan olduğunu değil. Onların okul derslerindeki durumlarının nasıl olduğunun belgesidir. Bu bilinçle çocuklarımızın karnelerini değerlendirirken, onların kişiliklerini zedeleyici ve öz güvenlerini yitirmeye yol açıcı tavır ile söylemlerden uzat durmalarını gerekmektedir. Özellikle tatil süresince velilerimizden çocuklarımıza daha fazla zaman ayırıp beraber olmalarını tavsiye ediyoruz. Çocuklarımızın velileriyle kaliteli zaman geçirmesi içinde bu tatilde bir fırsat. Bu anlamda iyi kullanılırsa mutlu oluruz" dedi. - ANTALYA