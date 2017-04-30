Akut Ekipleri Afyonkarahisar'da Tatbikat Yaptı

AKUT, Afyonkarhisar'da bulunan metruk bir binada eğitim tatbikatı düzenledi.



AKUT Eğitim Sorumlusu ve Eskişehir Ekip Lideri Mete Kızıl, gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitim tatbikatına 7 ilden 62 gönüllünün katıldığını belirtti.



Eğitimin temel seviyeden başlayarak, üst seviye kadar çıktığını aktaran Kızıl, şöyle konuştu:



"AKUT'un yaptığı tatbikatların temel hedefi ekibi her zaman diri tutmaktır. Bu konuyla ilgili çalışmalarımıza başladık. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız da oldu. Temel eğitimler de arkadaşlarımıza malzeme kullanımının yanı sıra, her hangi bir olayda kazazedeye nasıl ulaşılır, nasıl sedyeleme yapılır gibi konularda eğitimlerini verdik. Üst seviye eğitiminde de daha dar alanlarda teknik kurtarma eğitimleri yapıldı."