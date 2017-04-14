Akromegali Hastalığı Bilgilendirme Toplantısı

Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Akromegali (Devlik) hastalığına dikkat çekmek amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenlendi.



Endokrinoloji uzmanı Ziynet Alphan etkinlikte, Akromegali'nin tarihçesinden başlayarak hastalığın kliniği ve tedavisi hakkında bilgi verdi. Hastalığın hipofiz tümöründen kaynaklanan bir hormon hastalığı olduğuna dikkat çeken Alphan, tedavide erken teşhisin önemine değindi.



Türkiye'de her yıl 250 yeni Akromegali vakası beklendiğini aktaran Alphan,"Hastalığın görülme yaşı 40-60 yaş arasıdır. Büyüme hormonun fazla salgılanması sonucu el, ayak bölgelerinde aşırı büyüme olur. Ayakkabı numarasında artış, yüzüklerin dar gelmesi, yüz hatlarında kabalaşma, çenede belirginleşme, dişlerde ayrışma gibi bulgular olabilir. Ayrıca baş ağrısı, halsizlik, terleme artışı ve cinsel fonksiyonlarda azalma gibi genel şikayetler de olabilir. Ayrıca hipofizdeki tümörün boyutuna bağlı olarak görme bozuklukları da oluşabilmektedir. Akromegali hastalarındaki bu değişiklikler hasta ve yakınları tarafından maalesef geç fark edilir. Belirtiler çok yavaş oluştuğu için çoğu hasta hastalık başladıktan 5-7 yıl sonra tanı konmaktadır" dedi.



Hastalığın tedavisinde üç yöntem kullanıldığını kaydeden Alphan, cerrahi tedavinin öncelikli olduğunu bildirdi.



Etkinliğe katılan Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Yalçın Atlı ise etkinlikle hastalığa dikkat çekmeyi amaçladıklarını söyledi.