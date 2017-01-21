Akçakoca'da İstinat Duvarı Çöktü

Düzce'nin Akçakoca ilçesi Melenağzı-Karasu karayolu yol yapımı sırasında istinat duvarı çöktü.



Edinilen bilgiye göre, Akçakoca ile Sakarya'nın Karasu ilçesini bağlayacak olan çevre yolunun Melenağzı mevkisindeki inşaatı sırasında yaklaşık 20 metrelik istinat duvarı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.



Yol inşaatında geniş güvenlik önlemi alınmasının ardından yüklenici firma tarafından yeniden yapım işine başlandığı bildirildi.