AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık Oyunu Malatya'da Kullandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, oyunu Malatya'da kullandı.



AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, saat 11.00'de eşi Kenan Çalık ile birlikte Malatya Anadolu Lisesine gelerek, oyunu 1067 nolu sandıkta kullandı. Çalık, oyunu kullandıktan sonra seçmenlerle ve sandık görevlileriyle sohbet etti. Çalık, "Bugün 16 Nisan 2017, Türkiye tarihinin kırılma noktası olacak bir halk oylamasına gidiyoruz. İnşallah oyumuzu kullandık. Netice memleketimiz için, çocuklarımız için, geleceğimiz için, bizim buradaki sonuçlarımızı bekleyen tüm ümmetimiz için hayırlı sonuçlar doğurur inşallah. Demokrasinin en önemli aracı sandıklardır. Genel seçimler, yerel seçimler dışında 15 yıllık AK Parti iktidarı döneminde halk oylamasına gidiyoruz. Bu halk oylaması yaklaşık 200 yıllık parlamenter sistem sürecinin en önemli sandığı. İlk kez milletimiz kendisini hangi hükümet sistemi ile ilgili kararı bugün sandıklarda verecek. Parlamenter sistemin aksayan yönünün noktasının konulacağı gün olacak diye umut ediyorum. İnşallah cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ülkemiz için, memleketimiz için çok daha sağlıklı süreci tamamlayacak diye ümit ediyorum. İstiklal, istikbal ve istikrarımız için cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi oylamasına gittik ve sonuç milletimiz için hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.



Referandum ile ilgili tahminini de açıklayan Çalık, "Türkiye tahminim, yüzde 58-60 bandında olacağını umut ediyorum. Malatya'da yüzde 75 bandında olacak. İnşallah milletimizin 60 günden beri devam eden seçim süreci, çok ciddi manada demokrasilerin vazgeçilmezi siyasi partilerin çalıştığı bir atmosferdi. Bu manada çok ciddi emek sarf edip Türkiye'yi dolaştık, Malatya'da yaklaşık bir aydır köyleri, mahalleleri dolaştık. Güvenlik güçlerimize, seçimde de çalışan değerli memurlarımıza, sandık görevlilerimizin hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü de bütün teşkilatlarımıza yapıyorum. Milletten gördüğümüz teveccüh, sandık sonuçlarının inşallah yüzde 58-60 bandında Türkiye'yi, yüzde 75'in üzerinde Malatya'yı getirecek diye umut ediyorum. İnşallah ülkemiz için, bayrağımız için, ezanımız için sandıktan çıkacak evetlerle taçlanır diye ümit ediyorum" diye konuştu. - MALATYA