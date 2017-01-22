AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Akar'dan Esnaf Ziyareti

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Akar, esnaf ziyaretlerinde bulundu.



Akar, Sur İlçe Başkanı Şeref Yontürk, yardımcıları ve yönetim kurulu üyeleri ile Vakıflar İş Hanı esnafını ziyaret etti.



Esnafın sorunlarını ve taleplerini dinleyen Akar, kendilerine iletilen sorun ve talepleri yetkili mercilere ileteceklerini ifade etti.



Hükümet olarak esnafın ve halkın sorunlarının çözülmesi konusunda ciddi anlamda gayret gösterdiklerini belirten Akar, "Esnaf ziyaretlerimize devam edeceğiz. Her gün sahadayız. Teşkilat olarak her zaman Diyarbakır halkının hizmetindeyiz." dedi.