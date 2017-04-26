Ajax, Amsterdam Arena'nın İsmini Johan Cruyff Arena Olarak Değiştirdi
Hollanda ekibi Ajax, 21 yıl önce kullanıma açılan Amsterdam Arena'nın ismini Johan Cruyff Arena olarak değiştirdi. Cruyff, geçen yıl mart ayında hayatını kaybetmişti.
Hollanda Eredivisie ekibi Ajax, kulübün efsanesi Johan Cruyff'ün adını stada verdi. Hollanda devinin maçlarını oynadığı Amsterdam Arena'nın adı Johan Cruyff Arena olarak değiştirildi.
Uzun süre kanser tedavisi gören Cruyff, geçen yıl mart ayında hayatını kaybetmişti.
68 yaşındaki Hollandalı efsane Ajax'ta futbolcu olarak 19, teknik direktör olarak da 3 kupa kazanmıştı.
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