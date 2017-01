Aile Sergisi (Aile Dizimi)

Bizler genellikle sorunlarımızın kaynağını bugünde arar, insanlara ya da olaylara atfederiz. Hatta kimseyi bulamadığımızda ya kendimizi çok suçlar, affedemeyiz, ya da yaşamın kendisini sorumlu tutar, hayata küseriz.



İçimizde bizi bazen sıkıştıran, bazen öfke seline kaptıran, bazen hüzünlere boğan zihinsel ve ruhsal karmaşaların nereden geldiğini bilemediğimiz duygu ve durumların, bazen de bedenimizin bir yerindeki tutukluğun, bir hastalık semptomunun nesilden nesile, ata ruhlarımızdan aktarıldığını düşünemeyiz bile.



Örneğin dışlanmış bireyler, para kazanamayanlar, kazansa da kaybedenler, kadın erkek ilişkisi kuramayanlar, kursa da yürütemeyenler, çocuklarını çok seven ama sevgisini ifade edemeyenler, durumlarını kendilerine bile açıklayamazlar.



Aile Sergisi, içinde bulunduğumuz ruhsal sıkışıklıkların, zihinsel karmaşaların, güncel tıkanıklıkların, bizim hiç bilemediğimiz iç dinamiklerimizle bağlantılarını izlememize, kendimizi hayatımızın sahnesinde izlememize imkan sunar.



İdrakimizin artarak, olayların kaderselliğine teslim olabilmemizi ve kalp açıklığı ile bakabildiğimiz herşey için çözümcül yaklaşımlar geliştirerek yaşamımıza daha proaktif devam edebilmemizi sağlayabildiğimiz, hakikatimizi görmemizi sağlayan, bizi güne ve ana taşıyan, geçmişten ve gelecek kaygısından sıyıran bir terapi sürecidir.



Zor bulduğumuz, bize acı veren bir durumun, duygunun ya da acının içinden, bireysel olarak ta geçebileceğimiz gibi, grup dinamiklerinin nimetlerinden faydalanarak çok daha hızlı ve kolay bir biçimde yargılarımızın üzerimizden soyulduğunu, acılarımızın içinden geçmeye gücümüzün olduğunu, sevgiye ne kadar açık, almaya ve vermeye ne kadar gönüllü olduğumuzu farkedebileceğimiz çok güçlü bir çalışmayla içsel yolculuğumuzu paylaşarak ta görme imkanımız var.



Grup çalışmaları her zaman benzer enerjiler ve dinamikler taşıyan insanların bir araya geldiği, hayatın hiç te tesadüfler üzerine değil, oldukça senkronize hayatlarla örüntüler içinde kurulu bir oyun alanı olduğunu yeniden görmemiz için büyük fırsattır. Hikayesi içinde kendisini göremediği bir alan ve açıdan izleyen danışan kadar, izleyiciler, temsilciler ve elbette Aile Dizimi Uygulaması için alanınızı tutan Kolaylaştırıcınız da kendisine düşen içsel yolculuk payını alacak, bu güçlü grup enerji alanının yarattığı birlik bilinci ile dönüşüm ve değişimler çok daha kolay ve hızlı olacaktır.



Aile Sergisi, bize içine doğduğumuz çekirdek aile içinde öğrendiğimiz davranış modellerinden, atalarımızdan nesiller boyu akarak bize gelen, evlat olarak taşıdığımız kör sadakat ile edindiğimiz duygu durumlarımıza kadar kendimizi görebileceğimiz, en önemlisi de aile bireylerimizin, atalarımızın, dedelerimizin, tanıdığımız ya da tanımadığımız aile bireylerinin hayatımızda görünmeyen fakat güçlü roller edindiklerini şaşırarak ve bir o kadar da aslında bilerek görebileceğimiz bir yaşam sergisidir aslında.



Etkinlik Ücreti: 250 TL



İzleyici Temsilcisi: 80 TL



Etkinliklerimiz randevuludur. Çalışmalar 7 kişi ile sınırlı olduğundan,kesin kaydınızı 18 Ocak 2017 çarşamba akşamına kadar 125 TL ön ödeme ile Yapı Kredi Bankası -NİL TAVELLİ -IBAN-TR85 0006 7010 0000 0071 6065 87 nolu hesaba yatırılmasını rica ederiz.



Randevularınız ve sorularınız için Berna Boğaç ile irtibata geçebilirsiniz.



berna@zihinvebeden.com



0532 617 0545



Nil Tavelli



nil@zihinvebeden.com



0532 295 62 48



Zihin ve Beden Danışmanlık Akademi



İncirli Cad. Sinan Ap. No: 43 Daire: 13 Bakırköy/ İstanbul



0212 466 4141



www.zihinvebeden.com



[email protected]



ww.facebook.com/zihinvebeden



www.instagram.com/zihin_ve_beden_nil_tavelli



www.twitter.com/ZihinveBeden



Kurumumuzda yapılan eğitimler ve uygulamalarda teşhis veya tedavi uygulanmamaktadır. Web Sayfamızda bulunan bilgiler hiç bir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılamaz. Tanı ve tedavi, mutlaka bir doktor tarafından yapılması gereken son derece ciddi bir işlemdir. Her türlü hastalık ve sair tedavi gerektiren sorunlarınız için lütfen önce doktorunuza danışınız.