Ahmet İyimaya'dan AKPM Açıklaması: Onurumuz Avrupa çıkarlarının üstündedir

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya, AKPM'nin Türkiye'yi siyasi denetime alma kararını Twitter'dan sert bir dille eleştirdi.

Ahmet İyimaya'nın açıklamaları:

AKPM Kararı, kendini Türkiye'den dışlaması olarak okunmalıdır. Sürdürlemezlik ve bedeller ortaya çıkınca ağır hata anlaşılacaktır. Türkiye - Avrupa dengesinin bozulması, karşılıklı zarardır. Ancak varlığımız ve onurumuz, Avrupa çıkarlarının dâimâ üstündedir. Türkiye - Avrupa tarihi, bize egemenlikin kuruşlandıramayacağını öğretmiştir. Hegemonyacı bakış dönemi, toprağa gönülmüştür. AKPM Kararına karşı hesaplı, etkili ve emsal olabilecek mukâbelede bulunmak, Türkiye'nın hakkıdır. Devlet aklını kullanma zamanıdır!

İşte Ahmet İyimaya'nın tweetleri:

