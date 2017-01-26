Ağrı'dan 2024 Olimpik Kampına 2 Sporcu

Türkiye'nin her köşesinden gelerek İstanbul'da buluşan atletlerin yarıştığı U18 ve U16 (Yıldızlar) Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda üç günlük mücadele sona erdi.U16 yaş grubuyla birlikte yapılan ve sadece U18 (yıldızlar) yaş grubunda 518 atletin yarıştığı Turkcell U18 Türkiye Salon Şampiyonası üç günde birbirinden zorlu yarışmalara sahne oldu. Şampiyonada 60 metre, 800 ve 1500 metrelere çok fazla ilgi olurken, sprint branşları elemeli olarak gerçekleşti.

Türkiye Salon Şampiyonasında Ağrı'dan katılan sporcular elde ettikleri başarı ile bir kez atletizm'de söz sahibi olduklarını gösterdiler. Ağrı'lı sporculardan Aslı Kızılkaya 800 metrede Türkiye 3.sü ve 1500 metre de ise Türkiye 2.si olmuştur. Yine aynı yarışta Zeynep Taş 1500 metrede Türkiye 3.sü olmuştur. İki sporcumuzda elde ettikleri derecelerden dolayı 2024 olimpik kampına katılmaya hak kazanmışlardır. Sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ederiz.

