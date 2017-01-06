Ağrı'da Uyuşturucu Operasyonu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir otomobilde 16 kilo 83 gram afyon sakızı ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri İran'dan Türkiye'ye giriş yapan bir araçta şüphe üzerine arama yaptı. Aramada, "zula" tabir edilen bölmede gizlenmiş 16 kilo 83 gram afyon sakızı ele geçirildi.



Olayla ilgili araçtaki 2 kişi gözaltına alındı, araca el konuldu.