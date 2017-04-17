Agit Referandum Raporunu Açıkladı

AGİT referandum raporunu açıkladı



ANKARA - Türkiye'deki referandum sürecini izleyen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Referandum Gözlem Heyeti üyeleri, referandum raporunu basın mensuplarıyla paylaştı.

AGİT gözlemcileri, referanduma ilişkin değerlendirmelerinde; fırsat eşitliğinin yokluğu, tek taraflı medya yayınları ve temel özgürlüklerin kısıtlanmasının, Anayasa değişikliği referandumunda eşit şartlara sahip olmayan kampanya ortamına yol açtığını belirttiler. Raporda sürecin teknik açıdan iyi idare edilmiş olmakla birlikte, seçmenlere reformun kilit unsurları hakkında tarafsız bilgi sunulmadığını ifade ettiler.

"Seçim kurulunun seçimleri şeffaf değildi"

Davetleri için YSK'ya teşekkür eden Referandum Gözlem Heyeti Başkanı Tana de Zulueta, referandum sürecinde AGİT'in seçimlerin ulusal mevzuata uygun olup olmadığına bakmakta olduğunu ve diğer iller dışında Ankara'da 11 uzmandan oluşan ekibin inceleme yaptığını kaydetti. Yasal çerçeveye ve medyaya bakıldığını ifade eden Zulueta, "Hukuki çerçeve ile ilgili olarak, sürecin spesifik boyutlarını kapsamaktan ziyade kısıtlı olduğunu gördük. Demokratik bir referandumun yapılması sınırlı kaldı. Toplanma ve ifade özgürlüklerinin kısıtlandığını gördük. Tarafsız bilgi sağlanmadığı için seçmenlere seçim özgürlüğü sağlanmadı. Seçim kurulunun seçimleri çok şeffaf değildi. Seçim kurullarında siyasi partilerin gözlemcileri yeterli değildi" şeklinde konuştu.

Seçmen kayıtlarına ve medyaya da değinen Zulueta, "Türkiye 58 milyon seçmenin kaydedildiğini gördük. Özellikle güvenlik tehditleri sebebiyle ikamet yerlerinden kaçmak zorunda kalanların oy kullanamadığı konusunda bilgimiz var. Ayrıca taraflara eşit şekilde medyada yer verilmediğini, Anadolu Ajansı'nın, oyları çok yüksekten verdiğini ve YSK ile oy oranlarının eşit olmadığını gördük. Anadolu Ajansının oy sayısı bilgisini nereden aldığını sorduk, ancak net bir cevap alamadık" ifadelerini kullandı.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Delegasyon Başkanı Cezar Florin Preda ise konuşmasında referandum günü bazı bölgeler hariç ciddi sorunlarla karşılaşılmadığını belirtti. Ancak yasal çerçevenin gerçek bir demokratik süreci sağlamada yetersiz kaldığını da sözlerine ekledi.

(JA-BT-