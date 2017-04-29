Afyonkarahisar'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde düzenlenen operasyonda geç Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen mezar steli ele geçirildi.





Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gömü beldesinde M.İ'nin kullandığı traktörü durdurdu.



Traktörün römorkunda yapılan aramada geç Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 metre uzunluğunda, üzerinde kabartma resimler ve yazılar bulunan mezar steli ele geçirildi.





Gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.