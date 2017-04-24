Advocaat'tan Beyaz Futbol'a Özel Açıklamalar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Beyaz Futbol'a özel açıklamalarda bulundu. 1-0'lık Galatasaray galibiyetinin ardından oldukça mutlu olduğu gözlerden kaçmayan Advocaat maçla ilgili 'maçın hakkında beraberlikti' dedi. Beyaz Tv spor servisinden Sezgin Gelmez'in sorularını yanıtlayan Advocaat'ın açıklamları şu şekilde; BİRAZ ŞANSLIYDIK Zor maçtı, Biraz şanslıydık. İki takım da iyi mücadele ...