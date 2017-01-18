Adıyaman'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Kişi Yakalandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.



Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önce Kuzey Irak'ta olduğu tespit edilen ve hırsızlık, gasp gibi çeşitli suçlardan hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.K'nın ilçeye giriş yaptığını ihbarını aldı.



Ekipler, düzenledikleri operasyonla zanlıyı ilçe girişinde gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.