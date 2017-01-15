Meclis'te Bayrak Tartışması Çıktı, Bozdağ "Başka Bayrağa İzin Vermeyiz" Dedi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM Genel Kurulu'nda 17. Madde üzerinde konuştu ve Milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Bozdağ, cumhurbaşkanlığı sistemine karşı çıktığı için gözaltına alınan kişilerin olup olmadığına ilişkin olarak, "Cumhurbaşkanlığı sistemine karşı çıktığı için gözaltına alınan kimse yok, takibata uğrayan kimse yok. İsnat edilen suç başka. Ama cumhurbaşkanlığı sistemine 'hayır' dedi, ağır eleştiri yaptı diye takdim ederseniz fevkalade yanlış yaparsınız" dedi.

"NAZIM HİKMET'İ VATANDAŞLIĞA BİZ GERİ ALDIK"

Bugün doğum günü olan Nazım Hikmet'in, Türkiye'nin yetiştirdiği çok büyük şairlerden birisi olduğuna da işaret eden Bozdağ, "Toprağı bol olsun, gönlümüz arzu ederdi ki vatanında yaşadıktan sonra da vatanında ölsün, mezarı da vatanında olsun. Biz bunu temenni ederdik. Ancak geçmişte yaşadığı sıkıntılar, sorunlar. O dönemlere dair fazla bir şey söylemek istemem. 2009 yılında hükümetimiz tarafından, Nazım Hikmet'in vatandaşlıktan çıkarılma kararı kaldırılmıştır." şeklinde konuştu.

"MİRASÇILARI MEZARIN RUSYA'DA KALMASINI İSTEDİ"

Bekir Bozdağ, şunları kaydetti:

"Nazım Hikmet'in mezarının Türkiye'de olmasını biz de arzu ederiz. Bunda hükümet olarak herhangi bir sorunumuz yok. Ancak mirasçıları mezarının Moskova'da kalması yönünde irade ortaya koymuşlardır. O yüzden şu anda mezarı Türkiye'de değildir. Mirasçıları arzu ederlerse elbette Türkiye'ye getiririz. Bundan da memnuniyet duyarız. Ayrıca geçmiş dönemde ilk defa bir Türkiye bakanı, mezarını ziyaret etmiştir."

"BAŞKA BAYRAĞA İZİN VERMEYİZ"

"Türk bayrağının yanında bayrak olacak mı" sorusuna ise Bozdağ, "Türk bayrağının yanında ne bir parti bayrağı ne de başka bayrağa izin vermeyiz, vermemiz söz konusu değildir. Cumhurbaşkanlığı'nda, devletin bakanlıklarında, kurum ve kuruluşların tamamında dalgalanacak olan ay yıldızlı al bayrağımızdır" yanıtını verdi.