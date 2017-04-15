Açık Hava Müzesi Gibi Şehir: Amasya

Amasya Valisi Salih Işık, "Adeta bir açık hava müzesi görünümünde olan Amasya'yı görmeyen herkesi tarih yolculuğuna çıkmaya davet ediyorum" dedi.



Turizm Haftası dolayısıyla açıklama yapan Vali Işık, Ferhat ile Şirin'in efsanelere konu olmuş aşkına ev sahipliği yapan Amasya'da Kral Kaya Mezarları, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda köprü, medrese, han, hamam, bedesten ve camiler, Bimarhane, Osmanlı mimarisinin en iyi örneklerinden olan Yalıboyu Evleri ilk bakışta dikkati çeken tarihi mekanlar olduğunu söyledi.



Turizmin dünyanın en hızlı gelişen sektörlerinden birisi olduğunu belirten Salih Işık, "Ülke ekonomisine yaptığı katkının yanı sıra, insanlar arasında dostluk duygularının gelişmesine yardımcı olan turizm sektörü, ekonomik gelişme açısından vazgeçilmez bir değer haline gelmiştir. Bu kapsamda gerek ülkemiz, gerekse ilimiz tarihi ve doğal güzellikleriyle oldukça önemli bir turizm potansiyeline sahiptir" diye konuştu.



Köklü bir kültür mirasına sahip olan Amasya'nın Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından marka kent olarak ilan edildiğini anımsatan Işık, "Bizde bu denli önemli bir kültürel mirasa sahip olan ilimizin tanıtımını en iyi şekilde yapmak için çalışmaktayız. Bu noktada ilimizin turizmde hak ettiği seviyeye gelebilmesi için kamu kurumlarımıza, esnafımıza ve tüm halkımıza görevler düşmektedir. Tüm Amasyalıların misafirlerimize gösterecekleri ilgi ve misafirperverlik ilimizin tanıtımına ve ekonomisine olumlu olarak yansıyacaktır. Bu düşüncelerle Turizm Haftasını kutlarken, yeni turizm sezonunda tüm esnafımıza bol kazançlar diliyor, adeta bir açık hava müzesi görünümünde olan Amasya'yı görmeyen herkesi, Amasya'da bir tarih yolculuğuna çıkmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - AMASYA