Acele Kamulaştırma Kararı

Adana, Erzincan, Kayseri ve Trabzon'da tesis edilecek santrallerin yapımı amacıyla bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.



Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, Karsantı Barajı ve Hidroelektrik Santrali için Adana'nın Aladağ ilçesinde, Çaltı Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali için Erzincan'ın İliç ilçesinde, Aksu RES Üretim Tesisi için Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, Çankaya Barajı ve HES Üretim Tesisi için Trabzon'un Araklı ilçesinde belirtilen ada ve parsellerin kamulaştırılmasına karar verildi.