ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e Taşınması Tartışmaları

Gazzeliler, ABD başkanı seçilen Donald Trump'ın, Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma planını protesto etti.
Dışişleri ve Kültür bakanlıkları tarafından organize edilen gösteriye onlarca Filistinli katıldı. Gazze'nin batısındaki Meçhul Asker Anıtı önünde toplanan göstericiler, "Kudüs kırmızı çizgimizdir", "Büyükelçiliğin taşınması patlama anlamına gelir" gibi ifadelerin yazılı olduğu pankartlar taşıdı.
Gazze'deki Eğitim ve Öğretim Bakanlığı Eğitim İşleri Vekili Enver el-Beravi, burada yaptığı konuşmada, "Kudüs bütün Müslümanların kırmızı çizgisidir. Filistinlilerin başkentidir. ABD yönetiminin büyükelçiliği Kudüs'e taşıma planını kesin bir şekilde reddediyoruz." dedi.
Filistinli siyasileri ve grupları ABD'nin söz konusu niyetine karşı "ciddi" bir duruş sergilemeye çağıran Beravi, Filistin yönetiminden de İsrail ile her türlü güvenlik koordinasyonunu durdurmasını istedi.
"ABD yönetiminin değişmesiyle Kudüs'ün durumu kesinlikle değişmez"
Öte yandan Gazze'deki Dışişleri Bakanlığı Vekili Gazi Hamad da ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma planına tepki gösterdi.
Hamad, "ABD yönetiminin değişmesiyle Kudüs'ün durumu kesinlikle değişmez. Ondan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı. Hamad, tüm Filistinlilerden ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma niyetini hayata geçirememesi için gereken tepkiyi göstermelerini istedi.
ABD yönetiminin, 1995'teki Kudüs Büyükelçilik Yasası'na göre İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması öngörülüyor. Ancak söz konusu yasa 21 senedir Bill Clinton, George W. Bush ve Barack Obama'nın başkanlık dönemlerinde her 6 ayda bir "ulusal güvenlik" gerekçesiyle erteleniyordu.
ABD başkanı seçilen Donald Trump da seçim sürecinde, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma sözü vermişti. Filistinliler, "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma" anlamına gelecek bu adıma şiddetle karşı çıkarak tepki gösteriyor.
Cumhuriyetçiler uzun süredir ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması gerektiği hususunu dile getiriyordu ancak şimdiye kadar hiçbir Amerikan hükümeti, İsrail'in başkentinin Kudüs olduğu yönünde resmi bir adım atmadı.
Doğu Kudüs, 1967'den beri İsrail işgali altında bulunuyor.
ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e Taşınması Tartışmaları
Gazzeliler, ABD başkanı seçilen Donald Trump'ın, Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma planını protesto etti.
Gazzeliler, ABD başkanı seçilen Donald Trump'ın, Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma planını protesto etti.