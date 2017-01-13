ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e Taşınması Tartışmaları

Kudüs Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması planını, "Filistinlilere, Araplara ve tüm Müslümanlara saldırı" olarak nitelendirdi.



Hüseyin, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması planına ilişkin Mescid-i Aksa'da yaptığı konuşmada, Kudüs'e, kutsal değerlerine ve toprağına, Müslüman kimliğine bağlı olduklarına dikkati çekerek, "Her türlü zulüm girişimini reddediyor, Filistin, Kudüs ya da Mescid-i Aksa ile ilgili büyük sömürgeci devletlerin hiçbir vaadini kabul etmiyoruz. Bu vaatlerin tümü, Filistinliler ve Müslüman halklar tarafından reddedilmektedir." dedi.



ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması planına karşı uyarıda bulunan Hüseyin, "Nitekim bu, önce Filistinlilere sonra Araplara ve tüm Müslümanlara apaçık bir saldırıdır. Öte yandan uluslararası normlara ve sözleşmelere de aykırı bir girişimdir. Filistinliler, Araplar ve Müslümanlar böyle bir saldırı karşısında sessiz kalmayacaktır." ifadesini kullandı.



ABD yönetiminin, 1995'teki Kudüs Büyükelçilik Yasası'na göre İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması öngörülüyor. Ancak söz konusu yasa 21 senedir Bill Clinton, George W. Bush ve Barack Obama'nın başkanlık dönemlerinde her 6 ayda bir "ulusal güvenlik" gerekçesiyle erteleniyordu.



ABD başkanı seçilen Donald Trump da başkanlık seçim sürecinde, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma sözü vermişti. Filistinliler, "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma" anlamına gelecek bu adıma şiddetle karşı çıkarak tepki gösteriyor. Doğu Kudüs, 1967'den beri İsrail işgali altında bulunuyor.



İsrail'e büyükelçi olarak atandığı duyurulan David Friedman de Trump'ın, İsrail'in başkentinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması konusundaki sözlerine destek vererek, yeni görevinden büyük memnuniyet duyacağını belirtmişti.



Cumhuriyetçiler uzun süredir ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması gerektiği hususunu dile getiriyordu ancak şimdiye kadar hiçbir Amerikan hükümeti, İsrail'in başkentinin Kudüs olduğu yönünde resmi bir adım atmadı.