Abana'da Şiddetli Rüzgar

Kastamonu'nun Abana ilçesinde şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiliyor.



Bağlık Mahallesinde enerji ihtiyacını karşılayan elektrik dağıtım merkezinin çatısı etkili rüzgar nedeniyle uçtu.



Etrafa savrulan parçaların, yüksek gerilim hatlarına zarar vermesi sonucu ilçede elektrik kesintisi yaşandı.



Ekipler, tesisin çatısının ve enerji nakil hatlarının onarılması için çalışma başlatırken, Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre, Karadeniz'in kıyı kesimlerinde akşam saatlerinden itibaren 2 gün boyunca fırtınanın etkili olacağı bildirildi.