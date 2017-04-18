80 Yaşındaki Kadının Darp Edildiği İddiası

Denizli'nin Çameli ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki kadının koyun otlatma tartışmasında komşusu tarafından darp edildiği iddia edildi.



İddiaya göre, Çameli'nin Gürsu Mahallesinde yaşayan 80 yaşındaki Fatma Orhan, koyunların bahçesine girmesi üzerine komşusu T.O.'yu uyardı. Yaşanan tartışma sonrası T.O.'nun, 80 yaşındaki Fatma Orhan'ı darp ettiği ileri sürüldü. Yaralanan Orhan, çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulans ile Çameli Devlet Hastanesine oradan da Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Fatma Orhan'ın yakınları, komşusu T.O. hakkında şikayetçi olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ