72 Yaşında Şarkı Söylemeyi Öğreniyor

Ekim 2016 tarihinde hizmete açılan Bayraktar Çankaya Evi dolup taşıyor. Altı ayda 15 bin Çankayalının yararlandığı merkezin en yaşlı kursiyerlerinden Meryem Aydın, okuma yazmayı, takı yapmayı ve şarkı söylemeyi burada öğreniyor.



Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in Ekim 2016'da "Burası sizin eviniz" sözleriyle açtığı Bayraktar Çankaya Evine yoğun ilgi gösteriliyor. 300 metrekarelik salonunda, dernek toplantılarından cenaze evi ağırlamasına kadar geniş bir yelpazede 15 bin Çankayalının yararlandığı merkezde, bin 150 kursiyer de hobi ve meslek edinme dersleri alıyor. Semt sakini Türkiye'ye yerleşen Rusların Türkçelerini geliştirmesinden, çocukların etüt merkezi ihtiyacını karşılamaya kadar pek çok alanda hizmet veren Çankaya Evinin en yaşlı kursiyerleri arasında yer alan Meryem Aydın (72) okuma yazma, takı tasarımı ve Türk Sanat Müziği derslerine katılıyor. 16 yaşındayken Sivas'tan Ankara'ya geldiğini belirten Aydın, "Kız çocuğu olduğum için beni okutmadılar. Keşke benim zamanımda da böyle yerler olsaydı, kendimi geliştirebilseydim" dedi.



Bayraktar Çankaya Evinin evine çok yakın olmasından da memnuniyet duyduğunu belirten Aydın, "İyi ki bizim semtimizde de Çankaya Evi açıldı, daha önce yapamadıklarımı şimdi yapabiliyorum" diye konuştu.



Resim, dikiş, yabancı dil, bilgisayar gibi hobiden meslek edindirmeye kadar yaklaşık 100 farklı dalda hizmet verilen Çankaya Evlerinde 'Masal ve Oyun Odaları' çocukların eğlenerek öğrendiği, etüt merkezleri de öğrencilerinin ders çalışabildiği alanlar olarak hizmet veriyor. Yaşlılar için film izleme, spor yapma, kitap-gazete okuma gibi alanların bulunduğu Çankaya Evlerine ilişkin ayrıntılı bilgi www.cankaya.bel.tr adresli internet sitesinden ve 458 89 00 numaralı telefondan alınabiliyor. - ANKARA