6k Akıllı Duraklar Yeni Dergi ve Kitaplarla Buluştu

Bilecik Belediyesi tarafından Dünya Kitap Haftası etkinlikleri kapsamında şehir merkezinde bulunan 6K Akıllı Duraklara dergi ve kitaplar yerleştirildi.



Başta çocuklar olmak üzere her kesimden insanın faydalanması ve vaktini verimli geçirmesi düşüncesiyle yapılan çalışmalarda 6 K Duraklara, Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan yayınlarla buluştu. Bünyesinde; kablosuz internet, klima, kahve otomatı, kurumsal TV ve kamera sistemi bulunduran 6 K Duraklar, kütüphane kısmı ile de vatandaşlara güzel hizmetler vermeye devam ediyor. - BİLECİK