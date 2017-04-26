İlbank Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ender Aykut Yılmaz, ülkelerin ekonomik büyümesinde şehirlerin önemli rolü olduğunu belirterek, "Çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan ne kadar doğru ve sürdürülebilir şehirleriniz varsa, ülkenize ekonomik büyüme üreten o kadar doğru motorlarınız var demektir. Yerel yönetimler şehirleri ne kadar doğru metot ve finansal yöntemlerle projelendirilerek hayata geçirirse, ülkeler o kadar önemli konuma geliyor." dedi.



Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) ve Uluslararası Emisyon Ticareti Derneği tarafından İstanbul Teknik Üniversitesinde (İTÜ) düzenlenen 4. İstanbul Karbon Zirvesi'nde konuşan Yılmaz, ekonomik büyümenin büyük oranda şehirlerden başladığını söyledi.



Dr. Yılmaz, kamu sektöründeki enerji tasarruf potansiyelinin yüzde 32'ye ulaştığını dile getirerek, "Ülke olarak bir finansman modeli üzerinde mutabık kalıp, bekleyen enerji verimliliği projelerini hayata geçirerek, her yıl yarım milyar dolara yakın parayı tasarruf etmemiz gerekiyor." diye konuştu.



İlbankın Türkiye'nin büyümesine önemli destek verdiğini aktaran Ender Aykut Yılmaz, şöyle konuştu:



"Çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan ne kadar doğru ve sürdürülebilir şehirleriniz varsa, ülkenize ekonomik büyüme üreten o kadar doğru motorlarınız var demektir. Yerel yönetimler şehirleri ne kadar doğru metot ve finansal yöntemlerle projelendirilerek hayata geçirirse, ülkeler o kadar önemli konuma geliyor. İller Bankası, projelerin teknik anlamda hayata geçirilmesi için belediyelere verdiği katkıyla, ülkenin ekonomik büyümesi ve kalkınmasında son derece önemli role sahip bir kalkınma ve yatırım bankasıdır. Bizim gibi bankalar, yaptıkları proje finansmanı ile ekonomik büyümeyi finanse ederek bunu önceliyor. Bu açıdan ülkelerde kalkınma bankalarının yeri ve önemi son derece önemli."



"EBRD, Türkiye'ye 9 milyar avro yatırım sağladı"



Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği Direktör Yardımcısı Dr. Adonai Herrera-Martinez de yeşil enerji dönüşümü programlarının oldukça önemli olduğunu dile getirdi.



EBRD'nin, Türkiye'ye bugüne kadar toplam 9 milyar avro yatırım sağladığını belirten Martinez, doğru çevresel ve sosyal standartları sağlayabilmek için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirtti.



Adonai Herrera-Martinez, bu kapsamda banka olarak yeşil tahvil portfolyosuna sahip olduklarını ve sürdürülebilir enerji için birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.



Türkiye hükümetinin enerji politikalarının güçlendirilmesi konusunda önemli adımlar attığını vurulayan Martinez, bu anlamda özellikle düşük karbonlu ekonomiye geçişte, ulusal yenilenebilir enerji eylem planı ve ulusal enerji verimliliği eylem planlarının öne çıktığını ifade etti.



TSKB yenilenebilir enerji projelerine ağırlık veriyor



Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Mühendislik ve Teknik Danışmanlık Yöneticisi Evrim Yangın Gül, sürdürülebilir bir çevre için çeşitli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu çalışmalar, 'Sermaye Benzeri Sürdürülebilir Tahvil' ihracını gerçekleştiren dünyada ilk banka olmamızı sağladı. 300 milyon dolarlık ihraç tutarına uluslararası piyasalarda 4 kat talep geldi. TSKB'nin portföyünün yüzde 57'si yenilenebilir enerji, enerji ve kaynak verimliliği ile çevre projelerini içine alan sürdürülebilir yatırım projelerinden oluşuyor. Bankamız, yenilenebilir enerji projelerine ağırlık veriyor." şeklinde konuştu.



İTÜ Öğretim Üyesi ve SÜT-D Başkanı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu da "yeşil yakalı" bir dernek olarak kuruldukları günden bu yana iklim değişikliğiyle ilgili çalışmalar yürüttüklerini söyledi.



Karaosmanoğlu, SÜT-D olarak 3 yıldır karbon emisyonunu düşürmeyi başaran projeleri ödüllendirdiklerini kaydederek, "Karbon üretiminde cimri, çevreye duyarlılıkta cömert davranan kurum, kuruluş ve kişileri 'Düşük Karbon Kahramanı' olarak ödüllendiriyoruz. Bizler için sanayimizin sera gazı azaltım başarıları gibi, çocuklarımızın sürdürülebilir yaşam kültürünü kazanması da mühim." dedi.