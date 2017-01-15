3. Kattan Düşen İnşaat İşçisi Ağır Yaralandı

Samsun'da çalıştığı inşaatın 3. katından merdiven boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı.



Olay, Samsun'un İlkadım içesi Kalkancı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı 4 katlı inşaatın 3. katından merdiven boşluğuna düşen Ahmet D.(46) ağır yaralandı. İş arkadaşları tarafından yerde yatarken bulunan Ahmet D., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet D. hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen Ahmet D.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - SAMSUN