23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
İstanbul Valiliği ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında etkinlik düzenlendi.
İstanbul Valiliği ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında etkinlik düzenlendi.
Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda yapılması planlanan ancak hava muhalefeti ve çocukların üşümemesi için Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonununa alınan programa, İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci ile İstanbul'un çeşitli ilçelerinden öğrenciler katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Yelkenci, Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümüne hızla yaklaşıldığını ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 97. yıl dönümünü idrak ettiklerini söyledi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ilk yıllarda kutlanma amacının toplumun farklı çocuk sorunları ile ilgilenmesini sağlamak olduğunu belirten Yelkenci, "Büyük savaşlardan çıkmış genç ve tahsilli nüfusunu kaybetmiş genç Türkiye'de çocuk ölümlerinin azaltılarak nüfus artışının desteklenmesi de önemli bir amaçtı." diye konuştu.
Yelkenci, kutlanan bayramların çocukların daha nitelikli eğitim almasının sağlanması açısından da önemli olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:
"Sağlık sorunlarının minimize edilmesi, onların hayal güçlerinin desteklenmesine ayrıca ülkemizin etrafında yaşanan büyük olaylardan menfi bir şekilde etkilenen çocukların da yaralarının sarılmasına vesile olmasını sağlamak başta ortaya konan misyonun bir devamı olarak ele alınmalıdır. Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen '23 Nisan', bugu¨n Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de istediği gibi sadece Tu¨rk c¸ocuklarının bayramı olmaktan öteye geçerek farklı bir derinlik ve anlam kazanmış, dünyaya uzatılan eller sayesinde du¨nya c¸ocuklarının da o¨nemli bir gu¨nu¨ haline gelmis¸tir. Bu durumu, uzun zamandır çocuklarımızın bu bayramı dünyadan gelen yaşıtlarıyla yani dünya çocuklarıyla beraber kutlamalarında müşahede edebiliyoruz."
Programda daha sonra, "Gelecek biziz" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri de verildi. Birinci olan öğrenciler ödüllerini, İstanbul Valisi Vasip Şahin'den, ikinci olan öğrenciler ise 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever'den aldı.
Ümraniye Yavuz Selim Ortaokulu ve Mimar Sinan İşitme Engelliler Okulu öğrencileri "Rengarenk" adlı şarkıyı seslendirmesi seyircilerden büyük beğeni topladı. Beylikdüzü Şehit Büyükelçi Galip Balkar Ortaokulu Erzurum ve Sultangazi 75. Yıl Ortaokulu halk oyunları ekipleri de gösteri sundu.
Program öğrencilerin Türk bayraklarıyla 15 Temmuz Marşını söylemesiyle son buldu.