23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle siyasiler kutlama mesajı yayımladı.



CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, yayımladığı mesajında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk "Türk Milletinin geleceği, bu günkü çocukların doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmiyle büyük ve parlak olacaktır"sözüyle çocuklarımıza olan güvenini ortaya koyduğunu ifade etti.



Saadet Partisi İl Başkanı Ali Demirkıran ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, işgal edilmiş vatan topraklarını kurtarmak ve bu topraklar üzerinde bağımsız bir devlet kurmak üzere 23 Nisan 1920 tarihinde kurulduğunu anımsattı.



Milli Mücadelenin öncüsü olan TBMM'nin, milletimin bağımsızlık konusundaki iradesinin yansıması olduğunu ifade eden Demirkıran, şunları kaydetti:



"Bugün geldiğimiz noktada bağımsızlığımız, milletimizi millet yapan değerlerimiz, kayıtsız ve şartsız millete ait olması gereken egemenliğimizin ne durumda olduğuna baktığımızda; 95 yıl önce vatanın kurtuluşuna ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşuna temel teşkil eden "Bağımsızlık", "Milli İrade" gibi değerler bugün ağır bir tahribatla karşı karşıyadır. Milleti millet yapan değerlerin yerine, bu değerleri yozlaştıran Avrupa Birliği kriterleri getirilerek Türkiye'nin kurtuluşunu Avrupa Birliği içinde görmenin, milli irade ile ne kadar örtüşebileceğini milletimizin vicdanına sunuyorum. Bu vatan bize bir miras değil ecdadımızın canları pahasına bıraktığı kutsal bir emanettir. Bize düşen sorumluluk bu emaneti en güzel şekilde sahip çıkıp gelecek nesillere bırakmaktır. Bu yüzden kısır çekişmeler bir kenara bırakılıp, el birliği ile Yeniden Büyük Türkiye ve Yeni bir Dünya'yı kuracak kararlılığı ortaya koymalıyız. Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en büyük miras mutlu, huzurlu, müreffeh bir ülke; Batı'ya uygun değil, öncülük yapacak bir Türkiye olmalıdır. "



CHP Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Gegeoğlu da mesajında, "Türk milletini, millet egemenliğini, demokrasiyi ve Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti asla ve asla yıkılmayacaktır. Çünkü bizim kalbi vatan sevgisiyle atan, Atatürk'le büyüyen, geleceğimizin teminatı çocuklarımız var." dedi.



23 Nisan'ın aydınlığa kavuşulan gün olduğunu ifade eden Gegeoğlu, şöyle devam etti:



"23 Nisan günü milli egemenliğin bayramı olduğu gibi; tüm çocukların da bayramıdır. Bugünün küçükleri, yarının büyükleridir. Özgürlüğün de, eşitliğin de, adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir. Bir çocuk kadar güzel şey yoktur, başını göğe kaldıran. Bırakalım çocuklarımız başlarını göğe doğru kaldırsınlar; aydınlığın, ışığın peşinden gitsinler ki yarınlarımız da onlar gibi aydınlık olsun, ışıklı olsun."