23 Nisan'ın çalışan çocukları

Elazığ'da abi- kardeş sanayide çalışarak aile bütçelerine katkı sağlıyor



ELAZIĞ - Elazığ'da yaşları 13-14 olan iki kardeş aile bütçelerine destek olmak için okuldan kalan zamanları ile hafta sonları sanayide çalışarak aile bütçelerine katkı sağlıyor

Türkiye genelinde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkulu bir şekilde çocukların katılımıyla kutlanırken, bazı çocuklarda ekmek parası için çalışıyor. Bunlardan ikisi de Elazığ'da yaşayan asgari ücretle çalışan babalarına destek olmak isteyen 5 çocuğun en büyükleri 14 yaşındaki Ali ile 13 yaşındaki İsa Kömürcü kardeşler. Yaşıtları bayramlarını kutlarken iki kardeş, okuldan kalan zamanlarında ve hafta sonları sanayide çalışarak para kazanıyor. Yeri geldi mi ustalarına çıraklık, yeri geldi mi iş yerinde temizlik yapan 5 çocuklu ailenin en büyük kardeşleri, en büyük hayallerinin birlikte kendilerine ait bir iş yeri açmak olduğunu ifade etti.

6'ıncı sınıfa gittiğini ve hafta sonu ve boş günlerinde sanayide çalıştığını ifade eden İsa Kömürcü, 23 Nisanda ağabeyi ile yine sanayide çalıştıklarını ve kazandıkları parayı da aile ekonomisine destek olmak için annelerine verdiklerini söyledi.

5 kardeş olduklarını ve diğerlerinin kendilerinden küçük olduğunu dile getiren Kömürcü, "Annemiz verdiğimiz para ile kardeşlerimize bir şeyler alıyor. Ben 4 sene ağabeyimde 7 senedir çalışıyor. 23 Nisanda bende diğer çocuklar gibi eğlenmek isterdim ama ağabeyimle buraya geliyorum" dedi.

Sanayide çıraklık yaptığını anlatan Kömürcü, "Şimdiden meslek öğreniyoruz. Belki uzun bir süre sonra ağabey kardeş bir dükkan açarız. İşimizi geliştiririz"diye konuştu.