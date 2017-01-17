ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
12.00 Boluspor-Kayserispor: Özgüç Türkalp
12.00 Anagold 24 Erzincanspor-Tuzlaspor: Erkan Engin
14.00 İnegölspor-Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka
17.00 Atiker Konyaspor-Kızılcabölükspor: Ali Şansalan
17.45 Bursaspor-Akhisar Belediyespor: Serkan Tokat
19.45 Elazığspor-Galatasaray: Kutluhan Bilgiç
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamlayacak
EGE KUPASI
15: 30 Türkiye U16 - Slovakya U16 (Aydın Adnan Menderes Üni. Sahası)
15: 30 Ukrayna U16 - Karadağ U16 (Altınordu Metin Oktay Tesisleri)
AFRİKA ULUSLAR KUPASI
19: 00 Ghana-Uganda
22: 00 Mali-Mısır
BASKETBOL
-FIBA Şampiyonlar Ligi -
20: 00 Banvit - Helios Suns Domzale
20: 00 Szolnoki Olaj - Beşiktaş Sompo Japan
KADINLAR KUPA VOLEY FİNALİ
19.00 VakıfBank - Fenerbahçe
VOLEYBOL
-CEV Challenge Kupası-
21: 00 MOK Jedinstvo BRCKO - Ziraat Bankası
17 Ocak Salı Spor Gündemi
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI12.00 Boluspor-Kayserispor: Özgüç Türkalp12.00 Anagold 24 Erzincanspor-Tuzlaspor: Erkan Engin14.00 İnegölspor-Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka17.00 Atiker Konyaspor-Kızılcabölükspor: Ali Şansalan17.45 Bursaspor-Akhisar Belediyespor: Serkan Tokat19.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI