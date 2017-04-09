Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu, Serik Avcılık, Balıkçılık, Atıcılık Spor Kulübü Derneği ve İstanbul Pointer Derneğince düzenlenen 1. Fermalı Secereli Av Köpekleri Yarışması, Antalya'da yapıldı.



Serik ilçesi Belek Mahallesi'nde gerçekleştirilen yarışmaya kontinental yetişkin, kontinental genç, İngiliz ırkları yetişkin, İngiliz ırkları genç ve kovucu ırkları güzellik kategorilerinde Antalya, İstanbul, Eskişehir, Aydın, Konya ve Bursa'dan 80 av köpeği katıldı.



Yarışmaların hakemliğini Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonundan uluslararası milli hakem Adnan Uke, Murat Sönmez ve Erdoğan Köroğlu yaptı.



Yarışmalar hakkında bilgi veren Serik Avcılık, Balıkçılık, Atıcılık Spor Kulübü Derneği Başkanı Mustafa Kiremitçioğlu, bölgede ilk defa yapılan yarışmada katılımcılara başarı diledi.



İki gün süren yarışmalar sonunda kontinental yetişkin kategorisinde Mustafa Akçıl'a ait Sae, kontinental genç kategorisinde Ali Bilgin'e ait Angel, İngiliz ırkları yetişkin kategorisinde Cihan Bacaksız'a ait Abel, İngiliz ırkları genç kategorisinde Abdullah Okudan'a ait Krafter ve kovucu ırkları güzellik kategorisinde Hüseyin Uyanık'a ait Boyka isimli av köpekleri birinci oldu.



Dereceye giren av köpeklerinin sahiplerine ödülleri, Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık ve protokol tarafından verildi.



Ayrıca yarışmaya katılan av köpeklerinden seceresi olmayanlara secere de verildi.