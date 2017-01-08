Malatya 14. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde 6.hafta müsabakaları büyük bir çekişmeye sahne oldu.
A Grubu'nda favori takımlar Malatyaspor ve 1932 Malatyagücü takımları haftayı galibiyetle kapatırken, B Grubu'nda ise lider Hekimhan Belediyesi Girmanspor, Demirspor'u yenerek liderliğini sürdürdü.
1.Amatör Küme Büyükler Ligi'nde 6.haftada oynanan müsabakalarda alınan toplu sonuçlar şöyle:
A Grubu
1932 Malatyagücü 3-2 1966 Malatya Gençlikspor, Adafı Kartalspor 1 - 1 Battalgazi Belediyespor, Doğanşehir Belediyespor 1 - 4 Orduzuspor, Kaldırımgücü 1 - 5 Malatyaspor
B Grubu
Malatya Sanayispor 1 - 2 Ataköyspor, Akçadağspor 0 - 3 Arguvan Belediyespor, Malatya Telekomspor 2 - 1 44 Malatyaspor, Malatya Demirspor 0 - 1 Hekimhan Belediyesi Girmanaspor - MALATYA
1.amatör Kümede Favoriler Kazandı
Malatya 14. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde 6.hafta müsabakaları büyük bir çekişmeye sahne oldu.
Malatya 14. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde 6.hafta müsabakaları büyük bir çekişmeye sahne oldu.