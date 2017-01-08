1.amatör Kümede Favoriler Kazandı

Malatya 14. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde 6.hafta müsabakaları büyük bir çekişmeye sahne oldu.



A Grubu'nda favori takımlar Malatyaspor ve 1932 Malatyagücü takımları haftayı galibiyetle kapatırken, B Grubu'nda ise lider Hekimhan Belediyesi Girmanspor, Demirspor'u yenerek liderliğini sürdürdü.



1.Amatör Küme Büyükler Ligi'nde 6.haftada oynanan müsabakalarda alınan toplu sonuçlar şöyle:



A Grubu



1932 Malatyagücü 3-2 1966 Malatya Gençlikspor, Adafı Kartalspor 1 - 1 Battalgazi Belediyespor, Doğanşehir Belediyespor 1 - 4 Orduzuspor, Kaldırımgücü 1 - 5 Malatyaspor



B Grubu



Malatya Sanayispor 1 - 2 Ataköyspor, Akçadağspor 0 - 3 Arguvan Belediyespor, Malatya Telekomspor 2 - 1 44 Malatyaspor, Malatya Demirspor 0 - 1 Hekimhan Belediyesi Girmanaspor - MALATYA